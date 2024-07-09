Immobile bombası: Beşiktaş ünlü İtalyan forvet ile prensipte el sıkıştı sıra şimdi Lazio’da

Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş bir bomba daha patlatıyor. Başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere birçok takımla adı geçen Rafa Silva'yı alarak büyük ses getiren Siyah- Beyazlılar bu kez de dünyaca ünlü İtalyan golcü Ciro Immobile'yi istiyor.

YİNE ÇOK SESSİZ SEDASIZ...

Yönetimin yaklaşık 15 gündür çok sessiz bir şekilde Immobile'nin menajeriyle pazarlık yaptığı ve prensipte el sıkışıldığı iddia edildi. Siyah-Beyazlı idareciler şimdi İtalyan devi Lazio ile anlaşma zemini aramaya başladı. İtalyan futbolunun son 10 yıldaki en önemli golcülerinden biri olan 34 yaşındaki santrforun kulübü Lazio ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli golcünün piyasa değerinin 4-5 milyon Euro civarında olduğu ifade edilirken, Lazio'nun iyi bir golcü almadan onu bırakmak istemediği belirtiliyor.

2019-20'DE ZİRVEYE ÇIKTI

Özellikle 2019-2020 sezonunda gösterdiği performansla tüm dünyada ses getiren Immobile, Serie A'da 37 maçta 36 kez fileleri sarsarken 8 de asist yapmıştı. Torino, Dortmund ve Sevilla formalarını da giyen İtalyan yıldız, geçtiğimiz sezon Serie A'da 31 müsabakaya çıkmış ve rakip ağları 7 kez sarsmıştı. Tecrübeli santrfor bu maçlarda 1 de asist yaptı.

MİLLİ FORMAYLA 57 MAÇTA 17 GOL

34 yaşındaki Ciro Immobile, İtalya formasıyla 57 maçta forma giyerken 17 kez ağları havalandırmayı başardı. Güçlü fiziği ve ceza sahasındaki etkinliği ile dikkatleri çeken tecrübeli yıldız, Lazio taraftarlarının da sevgilisi durumunda.