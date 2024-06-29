Mert Hakan Yandaş: Sanki hiç ara vermemiş gibiyiz

Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatan Mert Hakan Yandaş, Topuk Yaylası kampında açıklamalarda bulundu. Takımın hiç ara vermemiş gibi çalışmalarına devam ettiğine işaret eden tecrübeli futbolcu, "Herhalde herkes tatilde çalışmaya devam etmiş. Bunda hocanın da büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum. Kıran kırana, sert, yorucu ve keyifli idmanlar oluyor. Bu bizim için çok önemli. Zaten takım çok dağılmadı, aynı kadroyu koruyoruz" diye konuştu. Ayrıca Mert Hakan, "2 yıl daha buradayım. Fenerbahçemize hizmet edeceğim. Bu benim için büyük mutluluk" diye konuştu.

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