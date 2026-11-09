UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Beyaz Saray’da basın sözcüsü bilmecesi... Trump’ın Dana White teklifi şaka çıktı! Koltuk 1 aydır boş kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, karma dövüş organizasyonu UFC'nin Başkanı Dana White’a Beyaz Saray basın sözcülüğü görevini teklif ettiğine ilişkin sosyal medya paylaşımının şaka olduğunu söyledi. Florida'da gazetecilere konuşan Trump, paylaşımının sadece eğlence amaçlı olduğunu dile getirdi. Geçen ay göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Katie Zacharia’nın ardından boş kalan koltuk için ortaya atılan iddialar son bulurken, White’ın pazartesi günü Washington’da yapacağı görüşmenin sözcülük pozisyonuyla ilgili olmadığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Beyaz Saray’da basın sözcüsü bilmecesi... Trump’ın Dana White teklifi şaka çıktı! Koltuk 1 aydır boş kaldı

Beyaz Saray'daki basın sözcülüğü düğümü bir türlü çözülemiyor.

Son olarak Amerikan karma dövüş organizasyonu Ultimate Fighting Championship (UFC) Başkanı Dana White ile ilgili ortaya atılan iddianın gerçek olmadığı açıklandı.

MESELA YANİ

ABD Başkanı Donald Trump, UFC Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dana White'a Beyaz Saray basın sözcülüğü görevini teklif ettiğine ilişkin açıklamasının şaka olduğunu belirtti.

Florida eyaletindeki West Palm Beach kentinden başkent Washington'a hareket etmeden önce uçak pistinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamasında, söz konusu teklifin sadece küçük eğlence amaçlı olduğunu ifade eden Trump, "Şaka yapıyordum, ama sanırım Dana bu fikri beğendi ve o çok yetenekli bir adam." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın UFC Başkanı Dana White’a Beyaz Saray Basın Sözcülüğü teklif ettiğine dair sosyal medya paylaşımının şaka olduğu açıklandı. (Haberin fotoğrafları Reuters ve AFP'den alınmıştır)ABD Başkanı Donald Trump’ın UFC Başkanı Dana White’a Beyaz Saray Basın Sözcülüğü teklif ettiğine dair sosyal medya paylaşımının şaka olduğu açıklandı. (Haberin fotoğrafları Reuters ve AFP'den alınmıştır)

'DÖVÜŞÇÜLERİ YANINA ALIP GEL'

Trump, 7 Kasım'da sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda sözcülük teklifini duyurmuştu.

Paylaşımında, "Sert bir dövüşçü ve savaşçı olan büyük Dana White'a, ABD basın sözcülüğü görevinin teklif edildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." yazan Trump, White'ın Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje ve Amanda Nunes gibi UFC dövüşçülerini yardımcı olarak yanına alması gerektiğini öne sürmüştü.

Trump, paylaşımının devamında, "Dana, eşi benzeri olmayan bir basın sözcüsü olacak. Dana, lütfen bu görevi kabul et." ifadelerine yer vermişti.

Florida’da basın mensuplarına konuşan Trump, paylaşımının eğlence amaçlı olduğunu dile getirdi.Florida’da basın mensuplarına konuşan Trump, paylaşımının eğlence amaçlı olduğunu dile getirdi.

BOKS PATRONU NE DEDİ

Paylaşımın ardından White, sosyal medya hesabından yapay zeka ile oluşturulmuş ve kendisini Beyaz Saray basın salonundaki kürsüde gösteren görsel paylaşarak altına "Sonraki bölüme geçiyoruz" notunu eklemişti.

Londra'daki boks etkinliğinde konuşan White, Washington'a gideceğini ve Trump ile pazartesi günü görüşeceğini bildirmişti.

'GEL AMA SÖZCÜLÜK İÇİN DEĞİL'

Trump ise gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi günkü randevunun basın sözcülüğü göreviyle ilgisi bulunmadığını belirterek, "Yarın gerçekten geliyor. Tabii ki şaka yapıyordum. Ancak Dana yarın başka nedenlerle geliyor. Sanırım Washington'da olacaktı, bu yüzden gelip beni görecek." şeklinde konuştu.

Trump, pazartesi günü White ile yapacağı görüşmenin bu görevle ilgisi bulunmadığını bildirdi. Trump, pazartesi günü White ile yapacağı görüşmenin bu görevle ilgisi bulunmadığını bildirdi.

KABUL ETMEDİ Mİ

Öte yandan CNN tarafından konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, White'ın kendisine iletilen Beyaz Saray basın sözcülüğü önerisini geri çevirdiği iddia edildi.

Katie Zacharia’nın 5 günlük görev süresinin ardından istifa etmesiyle boş kalan basın sözcülüğü makamında belirsizlik devam ediyor.Katie Zacharia’nın 5 günlük görev süresinin ardından istifa etmesiyle boş kalan basın sözcülüğü makamında belirsizlik devam ediyor.

BEYAZ SARAY'DA KOLTUK 1 AYDIR BOŞ

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü makamı, Katie Zacharia'nın geçen ay görevinden ayrılmasından bu yana boş tutuluyordu.

Zacharia, daha önce bu görevi yürüten Karoline Leavitt'in ayrılmasının ardından göreve getirilmiş ve sadece 5 gün görevde kalmıştı.

Dana White ile Donald TrumpDana White ile Donald Trump

ÖZEL KALEM DE GİTTİ

Beyaz Saray yönetiminde kadro hareketliliği sürerken Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın da görevinden istifa ettiği açıklandı.

Trump, Wiles'ın yerine uzun süredir danışmanlığını yapan Stephen Miller'ı atadığını duyurdu.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles’ın istifasıyla yönetimdeki üst düzey görev değişimleri devam etti.Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles’ın istifasıyla yönetimdeki üst düzey görev değişimleri devam etti.

KOPAN 7'NCİ KADIN

Wiles'ın ayrılığıyla Trump yönetiminden ayrılan kadın bürokrat sayısı 7'ye ulaştı. Basın sözcülüğü makamına henüz atama yapılmazken, boşalan diğer pozisyonlara erkek yöneticilerin getirilmesi dikkati çekti.

Longtime dostlukları bilinen Trump ve White'ın, Beyaz Saray Güney Çimliği'nde düzenlenen UFC müsabakası dahil birçok etkinlikte bir araya geldiği aktarıldı.

Gazze'de insanlık dramı büyüyor! Sağlık Bakanı Burş: Çocuklar için dünya neyi bekliyor?
SONRAKİ HABER

Gazze'de çocuklar donma tehlikesiyle karşı karşıya
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler