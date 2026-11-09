Beyaz Saray’da basın sözcüsü bilmecesi... Trump’ın Dana White teklifi şaka çıktı! Koltuk 1 aydır boş kaldı
ABD Başkanı Donald Trump, karma dövüş organizasyonu UFC'nin Başkanı Dana White’a Beyaz Saray basın sözcülüğü görevini teklif ettiğine ilişkin sosyal medya paylaşımının şaka olduğunu söyledi. Florida'da gazetecilere konuşan Trump, paylaşımının sadece eğlence amaçlı olduğunu dile getirdi. Geçen ay göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Katie Zacharia’nın ardından boş kalan koltuk için ortaya atılan iddialar son bulurken, White’ın pazartesi günü Washington’da yapacağı görüşmenin sözcülük pozisyonuyla ilgili olmadığı kaydedildi.
Beyaz Saray'daki basın sözcülüğü düğümü bir türlü çözülemiyor.
Son olarak Amerikan karma dövüş organizasyonu Ultimate Fighting Championship (UFC) Başkanı Dana White ile ilgili ortaya atılan iddianın gerçek olmadığı açıklandı.
MESELA YANİ
ABD Başkanı Donald Trump, UFC Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dana White'a Beyaz Saray basın sözcülüğü görevini teklif ettiğine ilişkin açıklamasının şaka olduğunu belirtti.
Florida eyaletindeki West Palm Beach kentinden başkent Washington'a hareket etmeden önce uçak pistinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Açıklamasında, söz konusu teklifin sadece küçük eğlence amaçlı olduğunu ifade eden Trump, "Şaka yapıyordum, ama sanırım Dana bu fikri beğendi ve o çok yetenekli bir adam." ifadesini kullandı.
'DÖVÜŞÇÜLERİ YANINA ALIP GEL'
Trump, 7 Kasım'da sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda sözcülük teklifini duyurmuştu.
Paylaşımında, "Sert bir dövüşçü ve savaşçı olan büyük Dana White'a, ABD basın sözcülüğü görevinin teklif edildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." yazan Trump, White'ın Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje ve Amanda Nunes gibi UFC dövüşçülerini yardımcı olarak yanına alması gerektiğini öne sürmüştü.
Trump, paylaşımının devamında, "Dana, eşi benzeri olmayan bir basın sözcüsü olacak. Dana, lütfen bu görevi kabul et." ifadelerine yer vermişti.
BOKS PATRONU NE DEDİ
Paylaşımın ardından White, sosyal medya hesabından yapay zeka ile oluşturulmuş ve kendisini Beyaz Saray basın salonundaki kürsüde gösteren görsel paylaşarak altına "Sonraki bölüme geçiyoruz" notunu eklemişti.
Londra'daki boks etkinliğinde konuşan White, Washington'a gideceğini ve Trump ile pazartesi günü görüşeceğini bildirmişti.
'GEL AMA SÖZCÜLÜK İÇİN DEĞİL'
Trump ise gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi günkü randevunun basın sözcülüğü göreviyle ilgisi bulunmadığını belirterek, "Yarın gerçekten geliyor. Tabii ki şaka yapıyordum. Ancak Dana yarın başka nedenlerle geliyor. Sanırım Washington'da olacaktı, bu yüzden gelip beni görecek." şeklinde konuştu.
KABUL ETMEDİ Mİ
Öte yandan CNN tarafından konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, White'ın kendisine iletilen Beyaz Saray basın sözcülüğü önerisini geri çevirdiği iddia edildi.
BEYAZ SARAY'DA KOLTUK 1 AYDIR BOŞ
Beyaz Saray Basın Sözcülüğü makamı, Katie Zacharia'nın geçen ay görevinden ayrılmasından bu yana boş tutuluyordu.
Zacharia, daha önce bu görevi yürüten Karoline Leavitt'in ayrılmasının ardından göreve getirilmiş ve sadece 5 gün görevde kalmıştı.
ÖZEL KALEM DE GİTTİ
Beyaz Saray yönetiminde kadro hareketliliği sürerken Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın da görevinden istifa ettiği açıklandı.
Trump, Wiles'ın yerine uzun süredir danışmanlığını yapan Stephen Miller'ı atadığını duyurdu.
KOPAN 7'NCİ KADIN
Wiles'ın ayrılığıyla Trump yönetiminden ayrılan kadın bürokrat sayısı 7'ye ulaştı. Basın sözcülüğü makamına henüz atama yapılmazken, boşalan diğer pozisyonlara erkek yöneticilerin getirilmesi dikkati çekti.
Longtime dostlukları bilinen Trump ve White'ın, Beyaz Saray Güney Çimliği'nde düzenlenen UFC müsabakası dahil birçok etkinlikte bir araya geldiği aktarıldı.