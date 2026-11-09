Son olarak Amerikan karma dövüş organizasyonu Ultimate Fighting Championship (UFC) Başkanı Dana White ile ilgili ortaya atılan iddianın gerçek olmadığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın UFC Başkanı Dana White’a Beyaz Saray Basın Sözcülüğü teklif ettiğine dair sosyal medya paylaşımının şaka olduğu açıklandı. (Haberin fotoğrafları Reuters ve AFP'den alınmıştır)

Açıklamasında, söz konusu teklifin sadece küçük eğlence amaçlı olduğunu ifade eden Trump, " Şaka yapıyordum, ama sanırım Dana bu fikri beğendi ve o çok yetenekli bir adam ." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump , UFC Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dana White'a Beyaz Saray basın sözcülüğü görevini teklif ettiğine ilişkin açıklamasının şaka olduğunu belirtti.

'DÖVÜŞÇÜLERİ YANINA ALIP GEL'

Trump, 7 Kasım'da sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda sözcülük teklifini duyurmuştu.

Paylaşımında, "Sert bir dövüşçü ve savaşçı olan büyük Dana White'a, ABD basın sözcülüğü görevinin teklif edildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." yazan Trump, White'ın Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje ve Amanda Nunes gibi UFC dövüşçülerini yardımcı olarak yanına alması gerektiğini öne sürmüştü.

Trump, paylaşımının devamında, "Dana, eşi benzeri olmayan bir basın sözcüsü olacak. Dana, lütfen bu görevi kabul et." ifadelerine yer vermişti.

Florida’da basın mensuplarına konuşan Trump, paylaşımının eğlence amaçlı olduğunu dile getirdi.