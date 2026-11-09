5 yıldır taze acı: Kılıçlı saldırıda katledilen Başak Cengiz’in ailesinin feryadı... "Kokusunu özlemekten bittim"
Türkiye’yi sarsan samuray kılıçlı vahşetin 5. yıl dönümünde, hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz’in Ankara’da yaşayan ailesi yürek burkan feryadını dile getirdi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan katil Can Göktuğ Boz’un hiçbir gerekçe olmaksızın hedef seçip kılıçla katlettiği Başak Cengiz’in ailesi, maktulün hatıralarını odasında yaşatıyor. Anne Beyhan Cengiz, kızının yokluğunda geçen 5 yılda yaşadığı derin acıyı anlatırken, adalet ve masumiyet simgesi haline gelen evladının isminin yaşatılmasını arzuladığını bildirdi. Baba Avni Cengiz, kızının okuduğu fakülteye isminin verilmesi talebini Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiklerini ve kısa süre içerisinde isteklerinin yerine getirildiğini kaydetti.
İstanbul'un göbeğinde hiç tanımadığı saldırganın kılıçlı dehşetiyle hayatı yarım kalan gencecik mimar Başak Cengiz'in ardından annesinin feryadı tam 5 yıldır dinmedi.
SAMURAY KILIÇLI CANAVARIN SALDIRISININ ÜZERİNDEN 5 YIL GEÇTİ
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 9 Kasım 2021'de meydana gelen olayda, iş seyahati için kentte bulunan 28 yaşındaki Mimar Başak Cengiz, sokakta yürüdüğü sırada 27 yaşındaki cani Can Göktuğ Boz tarafınca kılıçla acımasızca katledilmişti.
Cinayeti tasarlayarak işlediğini itiraf eden ve akıl sağlığı yerinde tespit edilen sanık Boz, yargılandığı mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yolda yürürken hiç tanımadığı bir katilin samuray kılıçlı saldırısına uğrayan ve Türkiye'de benzerine nadir rastlanan vahşette hayatını kaybeden Cengiz'in Ankara'daki ailesi, olayın üzerinden geçen 5 yılda kızlarının odasını ilk günkü gibi koruyarak hatıralarını yaşatıyor.
BU CANAVARLIĞI ÇÖZEMİYORUM
Olay gecesi kızıyla yaptığı son telefon görüşmesini aktaran Anne Cengiz, projesinin beğenilmesi üzerine tebrik edilen kızının büyük sevinç yaşadığını, sonrasında ise acı haberin ulaştığını bildirdi.
Anne Beyhan Cengiz, felaket haberini aldığı ilk anları şu sözlerle aktardı:
"Kızımın nasıl öldürüldüğünü ilk başta kimse söylemedi. Oğlumu aradım. Bana, 'anne ben sana bu haberi veremem' dedi. Daha sonra eşimi aradım. Kızıma ne olduğunu sordum. 'Bir cani, kızımıza kıymış' dedi. O an yıkıldım. Yüreğim dayanamadı. İnsan hiç tanımadığı birine böyle bir saldırıda bulunur mu. Kılıç olayını duyunca daha da çok yıkıldım. Bu durum bizi beş sene içinde ailecek mahvetti. Böyle bir canavarlığı ve vahşeti hala çözemiyorum. Başaklar yaşamalı, kadınlarımızı ve evlatlarımızı korumak için önlem alıp toplum olarak değişmemiz lazım. Herkes çözüm bulmak zorunda. Artık çığ gibi büyüyor bu durum"
BAŞKA BAŞAKLAR SOLMASIN
Kızının yokluğunda geçen 5 yıllık sürede acısının tazeliğini koruduğunu vurgulayan anne Cengiz, kızının yardımsever kişiliğine karşı duyarlılığını anlattı.
Kızı Başak'ın hatırasına yönelik kaleme aldığı mesajı okurken gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne, feryadını şu cümlelerle dile getirdi:
"Bir anne için zamanın durduğu, nefesinin kesildiği o acı günün üzerinden tam beş sene geçti. Savunmasız biri olduğu için acımasızca katledilen, hayattan koparılan kızımın kokusunu, gülüşünü ve bana 'anne' deyişini özlemekten içim yangın yerine döndü. Kadın katliamları beni umutsuzluğa düşürdüğünde kızımın mezar taşında yazılı 'Bana gidişim tohumun toprağa düşmesi gibi. Tohumlar filizlenip can bulacak. Bugün acıyla yoğrulsam da o filizlere tutunarak ayakta duruyorum' sözüyle umut buluyorum. Başak artık sadece benim evladım değil. Bu ülkede masumiyetin, adaletin ve yaşama hakkı elinden alınan tüm kadınların simgesidir."
Anne Beyhan Cengiz, "Onun adı hep yaşamalı ki başka Başaklar solmasın, annelerin yüreği dağlanmasın. Burada durup kızımı üzmek ve ağlamak istemezdim. Gözlerime sözüm geçmiyor. Yüreğim hüzünlenince gözlerimden yaşlar süzülüyor. Kızım sen üzülme. Senin yapmak istediklerini kardeşlerin yapacak. Toprağa bıraktığın ve filizlenen kardeşlerin seni hiç unutmayacak. Kızım seni rahmetle ve bitmeyen bir özlemle anıyorum. Nurlar içinde yat. Mekanın cennet olsun kınalı kuzum." sözlerini sarf etti.
Evlatlarının odasını eşyalarıyla muhafaza ettiklerini aktaran Cengiz, odaya her girdiklerinde huzur ve özlemi bir arada yaşadıklarını ifade etti.
SON GÖRÜŞME ÖNCESİ… "ANNE BENİ SABAH UYANDIR"
Baba Avni Cengiz ise olay günü yaşananları ve 5 yıllık süreci şu ifadelerle aktardı:
"Olay gününden önceki akşam telefonda kızımla konuşmuştum. Hazırladığı projeyi teslim edeceğini ve sabah kendisini uyandırmamı istedi. Sabah arayarak uyandırdım. Projesini firmaya teslim etmişti. Akşam saatlerinde aradık ama haber alamadık. Bir süre sonra polisler oğlumu aramış. Kardeşinin kaza yaptığını söyleyerek hastaneye gelmesi gerektiğini belirtmişler. Hemen yola çıktık. İstanbul'a gittik. Hastaneye gittiğimizde kızımın kalbinin durduğunu söylediler. O an hepimiz şok olduk. Daha sonra olayın gerçek yüzünü öğrendik. Biri kızıma arkasından kılıçla saldırmış. O hafta Ankara'ya dönecekti. Öncesinde beraber İstanbul'da vakit geçirmiştik. En son o zaman görüşmüştük. Kızım gitti, bizi acılara boğdu. 5 yıl geçti. Acımız hala taze. Mezarına gelince huzur buluyoruz ama o yok"
BAŞKAN ERDOĞAN SÖZÜNÜ TUTTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan talepte bulunduklarını ve iki hafta içerisinde yerine getirildiğini kaydeden baba Cengiz, kızı Başak'ın isminin okuduğu fakülteye verildiğini ifade etti.
Avni Cengiz şunları kaydetti:
"Başak'ın çalıştığı kuruma tepkiliyim. Oranın yetkilileri Başak öldüğü zaman yanımıza birilerini gönderdi. Her türlü destekte bulunacaklarını söylediler. İnsanlar da bu durumu yanlış anladı. Birilerinin bize para verdiğini düşündü. Oysa ki kimse bize para vermedi. Biz de kimseden para istemedik. Yönetim kurulu başkanıyla Başak öldüğünde görüşmüştük. Daha sonra bizimle irtibatı kesti ve hiç aramadı. Sadece Cumhurbaşkanımızdan bir istekte bulundum. Kızımın mezun olduğu fakülteye isminin verilmesini rica ettim. 15 gün içinde kızımın adı okuduğu okula verildi. Daha sonra okul yönetimi bizi Safranbolu'da çok iyi ağırladı ve her yıl da mezuniyet törenlerine çağırırlar. Bunun dışında kimseden bir şey istemedik"
Baba Cengiz, kızının hatırasını korumaya devam edeceklerini bildirdi.