"Bir anne için zamanın durduğu, nefesinin kesildiği o acı günün üzerinden tam beş sene geçti. Savunmasız biri olduğu için acımasızca katledilen, hayattan koparılan kızımın kokusunu, gülüşünü ve bana 'anne' deyişini özlemekten içim yangın yerine döndü. Kadın katliamları beni umutsuzluğa düşürdüğünde kızımın mezar taşında yazılı 'Bana gidişim tohumun toprağa düşmesi gibi. Tohumlar filizlenip can bulacak. Bugün acıyla yoğrulsam da o filizlere tutunarak ayakta duruyorum' sözüyle umut buluyorum. Başak artık sadece benim evladım değil. Bu ülkede masumiyetin, adaletin ve yaşama hakkı elinden alınan tüm kadınların simgesidir."

Anne Beyhan Cengiz, "Onun adı hep yaşamalı ki başka Başaklar solmasın, annelerin yüreği dağlanmasın. Burada durup kızımı üzmek ve ağlamak istemezdim. Gözlerime sözüm geçmiyor. Yüreğim hüzünlenince gözlerimden yaşlar süzülüyor. Kızım sen üzülme. Senin yapmak istediklerini kardeşlerin yapacak. Toprağa bıraktığın ve filizlenen kardeşlerin seni hiç unutmayacak. Kızım seni rahmetle ve bitmeyen bir özlemle anıyorum. Nurlar içinde yat. Mekanın cennet olsun kınalı kuzum." sözlerini sarf etti.

Evlatlarının odasını eşyalarıyla muhafaza ettiklerini aktaran Cengiz, odaya her girdiklerinde huzur ve özlemi bir arada yaşadıklarını ifade etti.

Kılıçlı saldırı sonucu evladını kaybeden anne Cengiz, kızının kokusuna ve “anne” deyişine duyduğu özlemin yüreğini dağladığını belirtti.