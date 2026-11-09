Beşiktaş 3-0'la ayağa kalktı! Spor yazarlarından Gençlerbirliği galibiyeti değerlendirmesi
Beşiktaş, Süper Lig'de Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan siyah-beyazlılarda Vlahovic'in golleri, Orkun'un dönüşü ve Trossard'ın 3 asisti ön plana çıktı. Celtic yenilgisinin ardından moral bulan Beşiktaş'ın deplasman performansı ise soru işaretlerini beraberinde getirdi. Spor yazarları, karşılaşmayı değerlendirirken Konyaspor ve Galatasaray maçlarının önemine dikkat çekti. İşte o yorumlar...
Beşiktaş, Süper Lig'de Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle moral buldu. Vlahovic'in golleri ve Trossard'ın 3 asistiyle hücumda etkili olan siyah-beyazlılarda Orkun'un ilk 11'e dönüşü de dikkat çekti. Mücadelenin ardından spor yazarları, Beşiktaş'ın zirve yarışındaki durumunu, deplasman sorununu ve milli ara sonrası oynanacak kritik karşılaşmaları değerlendirdi.
KARTAL YİĞİT: SONUÇ ÖNEMLİYDİ
Rakipler Fenerbahçe, Galatasaray dörder beşer atınca Beşiktaşlı taraftarlar da Gençlerbirliği önünde takımlarından aynı tarifeyi bekliyorlardı. Hele Başkent ekibi henüz 20'li dakikalarda eksik de kalınca tribünlerin bu isteği daha da arttı. Evinde rakipleri boğan Beşiktaş'ı bildikleri için bu istek gayet normal sayılırdı. Ancak İskoçya yolculuğunun yorgunluk emareleri had safhada olduğu için siyah beyazlılar belki de ilk defa evinde eskiye göre daha temposuz oynadı.
Deplasmanda etkili olamayan Kartal için Dolmabahçe bambaşka bir seviyeye çıkma imkanını sağlarken dün bunu çok göremedik. Ama ben açıkçası son haftalardaki puan kayıplarından sonra dün oyunun değil skorun daha da önemli olduğunu söyleyebilirim. Hele ki rakiplerinin hepsi kazanmış iken. İyi de kötü de oynasa Beşiktaş'ın 3 puan alması gerekliydi öyle de oldu. Rakip istediği kadar 10 kişi olsa da farkı artırma adına Beşiktaşlılar zorlandı. Trossard'ın üç asist ile maçın adamı olduğu mücadelede Belçikalının Vlahovic ile olan iyi ilişkisi meyvelerini verdi.
Sırp golcü son dönemde fizik olarak geri gözükse de milli ara öncesi arkadaşının müthiş asistleriyle attığı 2 golle morallendi. Nasıl kazanmak Beşiktaş adına değerli ise de bu goller Vlahovic adına önemliydi. Lider ile farkın hala 6 olduğu ortamda artık gözler Konyaspor ve Galatasaray maçlarında . Milli ara dönüşü belki de ligdeki kader de bu doksan dakikalara bağlı gelişecek. Özellikle derbinin içeride oluşu ve bunun kazanılması Beşiktaş'ı bu yarışın içinde tutacaktır.
MURAT ÖZBOSTAN: İSTİKRAR ŞART
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kazandığı bir haftada Beşiktaş'ın puan kaybetmesi düşünülemezdi. Hele karşısında Gençlerbirliği gibi görece zayıf bir rakip varken... Orkun'un dönüşü Beşiktaş'a ilaç gibi geldi. Takımın oyun dengesi, pas kalitesi ve hücum organizasyonları gözle görülür biçimde yükseldi.
Orkun'suz dönemde daha dağınık, daha az yaratıcı ve üretkenlikten uzak bir Beşiktaş vardı. Onun sahaya dönmesiyle takımın öz güveni de yerine geldi. Ama bir kaptan olarak çok basit kartlar görüp cezalı duruma düşmesi hoş değil! Elbette galibiyetin tek mimarı Orkun değildi. Forvet hattının, özellikle Trossard ve Vlahovic'in formu da belirleyiciydi. Trossard yaratıcılığı, dribblingleri ve 3 asistiyle maçın yıldızı oldu. Vlahovic ise attığı gollerle kalitesini ve kendisini neden beklediğimizi hatırlattı.
Rakibin 10 kişi kalması da Beşiktaş'ın işini kolaylaştırdı. Ancak asıl mesele bu galibiyetten çok daha büyük: Beşiktaş hâlâ zirve yarışının güven veren takımı olabilmiş değil. Çünkü siyah-beyazlıların ciddi bir deplasman problemi var. Kendi sahasında taraftarının itici gücüyle coşan, rakibine baskı kuran takım; deplasmanda bambaşka bir kimliğe bürünüyor.
İç sahada umut veren Beşiktaş, dış sahada taraftarını hayal kırıklığına uğratıyor. Oysa şampiyonluk yarışında sadece evinde kazanmak yetmez. Büyük takım refleksi, deplasmanda da kendini göstermektir. Beşiktaş doğru yolda olabilir. Ama artık bu iyi oyunu ve galibiyetleri bir seriye dönüştürmek zorunda. Çünkü zirveye oynayan bir takım, bir maç kazanarak değil, istikrar sağlayarak daha büyük takım olur!
FATİH AYDOĞAN: AYAĞA KALKIYOR
Beşiktaş'ta gecenin hikâyesi Trossard'ın yazdığı Dusan Vlahovic'in oynadığı bir senaryoydu. Vincenzo Italiano, Celtic yenilgisinin ardından ilk 11'de beş değişikliğe gitti. Orkun Kökçü'nün beş maç aradan sonra ilk 11'e dönmesi, orta sahadaki organizasyon açısından önemliydi.
Gençlerbirliği'nin 22. dakikada Metehan Baltacı'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalması, siyahbeyazlıların işini kolaylaştırdı. Beşiktaş, sayısal üstünlüğü değerlendirerek oyunun kontrolünü elinde tuttu ve galibiyetini perçinledi. Ancak bu maçın asıl kazanımı üç puandan çok daha fazla.
Vlahovic'in gollerle dönmesi, Orkun'un yeniden ilk 11'e girmesi ve Trossard'ın üç asistle taçlandırdığı hücumdaki üretkenliği, Italiano'nun elini güçlendirdi. Celtic yenilgisinin ardından gelen bu galibiyet, Beşiktaş'a moral ve güven verdi. Dolmabahçe'de mesaj netti: Vlahovic geri döndü, Beşiktaş yeniden ayağa kalkıyor!