. Orkun Kökçü'nün ilk 11'e dönüşü, Beşiktaş'ın oyun organizasyonuna olumlu yansıdı. (Foto: AA)

Sırp golcü son dönemde fizik olarak geri gözükse de milli ara öncesi arkadaşının müthiş asistleriyle attığı 2 golle morallendi. Nasıl kazanmak Beşiktaş adına değerli ise de bu goller Vlahovic adına önemliydi. Lider ile farkın hala 6 olduğu ortamda artık gözler Konyaspor ve Galatasaray maçlarında . Milli ara dönüşü belki de ligdeki kader de bu doksan dakikalara bağlı gelişecek. Özellikle derbinin içeride oluşu ve bunun kazanılması Beşiktaş'ı bu yarışın içinde tutacaktır.

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kazandığı bir haftada Beşiktaş'ın puan kaybetmesi düşünülemezdi. Hele karşısında Gençlerbirliği gibi görece zayıf bir rakip varken... Orkun'un dönüşü Beşiktaş'a ilaç gibi geldi. Takımın oyun dengesi, pas kalitesi ve hücum organizasyonları gözle görülür biçimde yükseldi.