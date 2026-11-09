Karaman'da 18 yıl önce işlenen ve karanlıkta kalan terzi cinayeti, güvenlik kameralarındaki 372 saatlik görüntünün teknoloji yardımıyla çözümlenmesi sonucu aydınlatılırken tutuklu yargılanan arkadaşı Müslüm Emre Koçak müebbet hapisle cezalandırıldı.

Karaman’da 2008 yılında terzi Erkan Erkara’nın öldürülerek Gödet Barajı’na atılmasıyla ilgili 18 yıllık faili meçhul cinayet dosyası, teknolojik imkanlar ve özel ekibin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)

Vücudunda kesici ve delici alet yaraları tespit edilen Erkara'nın makasla öldürülmüş olabileceği değerlendirilmiş, yürütülen ilk soruşturmada çok sayıda kişinin ifadesi alınmasına rağmen cinayetin faili belirlenememişti.

Karaman'da terzilik yapan 33 yaşındaki Erkan Erkara , 27 Aralık 2008'de ortadan kaybolmuş, 4 Ocak 2009 tarihinde Gödet Barajı civarında avcılar tarafından battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulunmuştu.

372 SAAT DİDİK DİDİK

SABAH gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre, olay dönemine ait güvenlik kamerası kayıtları, karşılaştırılmak ve çözünürlüğü artırılmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gönderildi.

Özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda 372 saatlik kamera kaydı detaylıca incelendi.

İncelemeler sonucunda görüntülerdeki kişinin Erkara’nın son olarak görüştüğü arkadaşı Müslüm Emre Koçak ile yüzde 80-85 oranında eşleştiği saptandı.

ARKADAŞI ÇIKTI

HTS ve baz kayıtlarının dahil edildiği teknik araştırmalarda, Erkara'nın kaybolmadan önce arkadaşı 40 yaşındaki Müslüm Emre Koçak ile birlikte olduğu tespit edildi.

Görüntü analizi neticesinde kayıtlardaki şahsın, Erkara ile son görülen Koçak ile yüzde 80-85 oranında eşleştiği saptandı.

BAZ ELE VERDİ Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Koçak'ın cep telefonunun cesedin bulunduğu Gödet Barajı bölgesinde baz verdiği belirlendi. Maktul Erkara'nın kayıp aracı ise Koçak'ın babasının evinin yakınlarında bulundu. Geçmişteki ifadesinde Erkara ile alkol aldıktan sonra yanından ayrıldığını söyleyerek cinayet suçlamasını kabul etmeyen zanlı tutuklandı.

MÜEBBET YATACAK

Karaman'da görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, 18 yıldır çözülemeyen cinayete ilişkin tutuklu yargılanan sanık Müslüm Emre Koçak hakkında hiçbir indirim uygulamadan müebbet hapis cezası kararı verdi.