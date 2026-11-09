Terzi Erkan Erkara’nın 18 yıl önceki cinayetinde 372 saatlik görüntü sırrı çözdü... Katil arkadaşa müebbet
Karaman’da 18 yıldır faili meçhul kalan Erkan Erkara cinayetinde karanlık noktalar, 372 saatlik kamera görüntüsünün santim santim incelenmesiyle gün yüzüne çıkarıldı. Dosyada, maktulün en son birlikte görüldüğü Müslüm Emre Koçak ile kamera kayıtlarındaki kişinin yüzde 80-85 oranında eşleştiği saptandı. Telefonunun cesedin bulunduğu bölgede baz vermesi ve maktulün aracının babasının evinin yakınlarında terk edilmiş halde bulunması üzerine tutuklanan Koçak, yargılandığı davada müebbet hapse mahkum edildi.
Karaman'da 18 yıl önce işlenen ve karanlıkta kalan terzi cinayeti, güvenlik kameralarındaki 372 saatlik görüntünün teknoloji yardımıyla çözümlenmesi sonucu aydınlatılırken tutuklu yargılanan arkadaşı Müslüm Emre Koçak müebbet hapisle cezalandırıldı.
BATTANİYE İÇİNDE MAKAS DARBELERİ
Karaman'da terzilik yapan 33 yaşındaki Erkan Erkara, 27 Aralık 2008'de ortadan kaybolmuş, 4 Ocak 2009 tarihinde Gödet Barajı civarında avcılar tarafından battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulunmuştu.
Vücudunda kesici ve delici alet yaraları tespit edilen Erkara'nın makasla öldürülmüş olabileceği değerlendirilmiş, yürütülen ilk soruşturmada çok sayıda kişinin ifadesi alınmasına rağmen cinayetin faili belirlenememişti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamına alınan dosya, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Tuba Ersöz Ünver'in atanmasının ardından yeniden mercek altına alındı.
372 SAAT DİDİK DİDİK
SABAH gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre, olay dönemine ait güvenlik kamerası kayıtları, karşılaştırılmak ve çözünürlüğü artırılmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gönderildi.
Özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda 372 saatlik kamera kaydı detaylıca incelendi.
ARKADAŞI ÇIKTI
HTS ve baz kayıtlarının dahil edildiği teknik araştırmalarda, Erkara'nın kaybolmadan önce arkadaşı 40 yaşındaki Müslüm Emre Koçak ile birlikte olduğu tespit edildi.
Görüntü analizi neticesinde kayıtlardaki şahsın, Erkara ile son görülen Koçak ile yüzde 80-85 oranında eşleştiği saptandı.
BAZ ELE VERDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Koçak'ın cep telefonunun cesedin bulunduğu Gödet Barajı bölgesinde baz verdiği belirlendi.
Maktul Erkara'nın kayıp aracı ise Koçak'ın babasının evinin yakınlarında bulundu.
Geçmişteki ifadesinde Erkara ile alkol aldıktan sonra yanından ayrıldığını söyleyerek cinayet suçlamasını kabul etmeyen zanlı tutuklandı.
MÜEBBET YATACAK
Karaman'da görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, 18 yıldır çözülemeyen cinayete ilişkin tutuklu yargılanan sanık Müslüm Emre Koçak hakkında hiçbir indirim uygulamadan müebbet hapis cezası kararı verdi.