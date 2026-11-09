Emeklinin alım gücünün yükseltilmesi için refah payı üzerinden ek ödeme formülü öne çıktı. Öncelikle ocakta yüzde 10 olması beklenen enflasyon zammı yapılacak. Ortalama yüzde 15 ilave ödeme ile 1,1 trilyonluk kaynak aktarılacak. En düşük emekli maaşı böylece 30 bin liraya çıkacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emekliye ek ödeme formülü netleşiyor. Seyyanen zam ve refah payı alternatifleri üzerinde çalışma yapılırken, refah payı üzerinden ek ödeme formülü öne çıktı. İşte ek ödemeye ilişkin tüm detaylar...

Emeklinin alım gücünü artırmak için refah payı üzerinden ek ödeme formülü öne çıktı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) İLK ADIM NORMAL ZAMLAR Emekliye zamda ilk adım, temmuz-aralık dönemine ilişkin enflasyon farkının emekli maaşlarına yansıtılması olacak. OVP ve bütçe hedefleri başta olmak üzere yıl sonu enflasyon tahminleri ortalaması SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 10, memur emeklilerine ise yüzde 8 civarında zam yapılması yönünde şekilleniyor. NE KADAR ZAM GELECEK? Yüzde 10 zammı öngören en güçlü senaryoya göre 25 bin TL emekli maaşı alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşı 27 bin 500 TL'ye yükselecek. 30 bin TL olan maaş ise 33 bin TL'ye, 40 bin TL düzeyindeki maaşlar ise 44 bin TL'ye çıkacak.