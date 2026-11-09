Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi! 5 gollü galibiyet sonrası spor yazarları Çorum FK maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin farklı galibiyetini değerlendiren spor yazarları Belözoğlu'nun taktik tercihleriyle takımın değişen oyun anlayışına dikkat çekti. İrfan Can Kahveci ve Greenwood'un performansları övgü toplarken, özellikle bir tercih gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile çıktığı ilk maçta deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken Belözoğlu'nun dokunuşları ve Kanarya'nın iştahlı oyununa övgüler yağdırdı.
ABDULLAH ERCAN-KALİTE FARKI
Dün Çorum deplasmanında alınan galibiyet önemliydi. Özellikle ilk yirmi dakikayı çok beğendim. Sarı-Lacivertliler sahaya oldukça istekli çıktı. Oyunun temposu önceki maçlardan farklıydı.Takımın hücum anlayışı dikkatimi özellikle çekti. Emre hocanın dokunuşlarını merak ediyordum. İlk bölümde bunun karşılığını sahada gördüm. Fenerbahçe, bireysel kalitesiyle farkını gösterdi.
Büyük oyuncular, büyük takımlarda farkını gösterir. Sarı- Lacivertliler bu kaliteyi fazlasıyla taşıyor. Greenwood'un performansı ayrıca dikkat çekiciydi. İrfan Can da oldukça etkiliydi. İki oyuncunun oyuna katkısı önemliydi. Fenerbahçe, Çorum karşısında iki farklı öne geçti. Bu dakikadan sonra oyun biraz değişti. Rakip takım skora karşılık vermeye çalıştı. Ancak Fenerbahçe üstünlüğünü korumayı başardı. Sahadan farklı galibiyetle ayrılmak önemliydi. Üç puan, takım adına değerliydi.
Emre Belözoğlu'nun gelişi bazı değişiklikler getirdi. İlk on birde dört Türk oyuncu vardı. Bu tercih ayrıca üzerinde durulmalı. Takımın saha içindeki dengesi değişti. Oyun anlayışında yeni işaretler gördük. Gidilecek çok yol var. Fenerbahçe'nin önünde zorlu bir süreç bulunuyor. Öncelikle puan farkını azaltması gerekiyor. Zirve yarışından kopmamak önem taşıyor. İkinci yarı belirleyici olacak. Yapılacak transferler de takımı güçlendirebilir. Milli ara öncesi galibiyet çok değerliydi. Moral kazanarak araya girdi.
ÖMER ÜRÜNDÜL-BELÖZOĞLU İLE HIRS VE MÜCADELE GERİ DÖNDÜ
Bahçe, zorlu Çorum deplasmanında farklı bir skor ile 3 puanı elde etti. Takımın geneline baktığım zaman futbolcular; hırslıydı, mücadeleciydi. Ama bu büyük farkı getiren başka etkenler vardı… Birincisi gollerden ilk dördünün mükemmel oluşu. Beşincinin de çok iyi bir organize atak sonucu gelmesiydi… İrfan Can ve Greenwood başarılı performansları ve birbirinden güzel golleri ile öne çıktılar. Emre Belözoğlu'nun Kante yerine ilk 11'de tercih ettiği İsmail, yine çok başarılıydı. Tabii tek olumsuz görüntü Lukaku'daydı. Zamanın büyük santrforu ne yazık ki biraz olsun güçlenemiyor. Vedat Muriç girdikten sonra F.Bahçe'nin şu an için gerçek santrforu olduğunu bir kere daha belgeledi. Emre Belözoğlu ikinci yarıda iki farklı skor avantajı varken rakibin baskısı ile sıkıntıya giren oyunda fazla beklemeden iki doğru değişikliğe gitti. Tabii bir şans da günün başarılı ismi İrfan Can'ın çıkmadan az önce ikinci golü atmasıydı. Gelelim Emre Belözoğlu'nun üstünde durması gerekenlere... İlk yarı berabere giderken rakibin çok net pozisyonunu Ederson kurtardı. Ardından yine ilk devrede iki duran topta Çorum'un stoperi Smolcic, çok net iki kafa vuruşunda çerçeveyi bulamadı. İkinci yarıda da Çorum'un kritik atakları ve yarım pozisyonlar var.. Bunların üzerinde durulmalı. Bir bakıma bu netice Belözoğlu'na da moral oldu. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Diomande'ye gösterdiği yanlış sarı kart dışında başarılı maç yönetti.
BÜLENT TİMURLENK-RAKİBE İYİ ÇALIŞMIŞ
Lliverpool galibiyeti, Emre Belözoğlu ile açılan beyaz sayfa… Fenerbahçe bu artılarla gitti Çorum'a. Belözoğlu, Kante'yi kulübede tutup doğru bir rakip analizi ile başladı maça. Fenerbahçe ön alan baskısı yapmıyor, topun arkasında kalabalık duruyor ve geçiş hücumu arıyordu. Çorum adına Ramirez'in karşı karşıya kaçırdığı pozisyon kader anıdır. Ardından Cengiz'in top kaybı, Oğuz'un nefis uzun pası ve iki ayağını da aynı derecede iyi kullanan Greenwood'un çaprazdan nefis bitirişi. İsmail'in orta sahaya getirdiği dinamizm, İrfan Can'ın iştahlı oyunu, yine orta sahada kazanılan bir topla ikinci golü getirdiğinde Belözoğlu ve takımının bu taktikle farka koşacağı ortadaydı.
Çorum buna auta attığı iki kafa vuruşu ile itiraz edebilirdi, yapamadılar. İkinci yarıda kontrolsüz yüklenen Çorum'u yorgunluk belirtileri gösteren İrfan Can, yine bir kontratakta, yine ceza alanı dışından cezalandırdı ve görevini yapmış olmanın keyfiyle dışarıya geldi. Haftalardır keyifsiz olan Greenwood'un iki gol atması, Belözoğlu'nun yerinde değişiklikleri tabelada farkı büyüttü. Burak Yılmaz'ın elinde ön tarafta yetenekli adamlar var ama orta sahada basit top kayıpları ve geriye dönüşlerdeki yavaşlık, onun kariyerine ağır bir hezimet yazdırdı. Bir hafta önce krizde olan Fenerbahçe, şimdi milli araya Şampiyonlar Ligi'nde 5 puan ve deplasmanda 5 gollü galibiyetle giriyor. Belözoğlu için bundan daha iyi başlangıç olmaz.