Sahte kanser ilaçlarını piyasaya süren çeteye ikinci dalga operasyon (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

800 BİN TL'LİK ŞÜPHELİ PARA TRANSFERİ



Moharram Jabbari ve Mikail Aktaş'ın telefonları ile MASAK kayıtlarında Hamdin Bingöl, Gözde Yıldız, Basri Duman ve Nisa Yener'in yapılanmayla olan irtibatları ve para hareketleri saptandı. Şüphelilerden Basri Duman'ın daha önce emekli eczacı Yekta Bahattin Alper'e ait eczanede çalıştığı, Yekta Bahattin Alper'in ise Ahmet Cengiz ile 800 bin TL tutarında şüpheli para transferinin olduğu tespit edildi.

KAYSERİ'DEKİ DEPO SORUMLUSU 80 ADET KANSER İLACIYLA YAKALANDI



Antalya'da yakalanan şüpheli Emrah Atik'in telefonunda, Antalya Memorial Hastanesi'nde görevli doktor Mammad Mirzaliyev ve hemşire Abdullah Küçük ile sağlık turizmcisi Müslüm Ramazan arasında olayla ilgili yazışmalar saptandı. Öte yandan, Kayseri'de depo sorumlusu olarak görev yapan Serkan Doğan'ın ise Ahmet Cengiz ve Moharram Jabbari ile yüksek tutarlı para transferleri olduğu; ayrıca şüphelinin 2022 yılındaki operasyonda da ele geçirilen ilaçlarla birebir aynı türden 80 adet "OPDIVO" marka kanser ilacıyla yakalandığı ortaya çıktı.