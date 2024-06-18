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Okan Buruk Oğuz Aydın'ın transferini istiyor

Galatasaray’ın, Alanyaspor’un yıldız ismi için temaslarını sürdürdüğü ve önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapılabileceği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
Okan Buruk Oğuz Aydın’ın transferini istiyor

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Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Alanyasporlu Oğuz Aydın için Akdeniz ekibiyle temaslarını sürdürüyor. Aslan'ın 6 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olan Alanyaspor'la bu rakamı düşürmek için görüşmelerde bulunduğu ve önümüzdeki günlerde 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için yeni bir tekli yapmayı palanladığı da gelen haberler arasında. Geride kalan sezonda Akdeniz ekibiyle 38 maça çıkan Oğuz, 13 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Ajax'ın da istediği genç yıldızın takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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