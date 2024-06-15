Durmak nedir bilmeden çalışan Burcu Esmersoy, parasını saate yatırıyor

Sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alıyor. Kazanımlarıyla sürekli yatırım yaparak gündeme gelen güzel sunucu, gayrimenkullerin yanı sıra aldığı pahalı saatlerle de çok konuşuluyor. Esmersoy, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. 130 bin Euro yani yaklaşık 4 milyon 500 Bin TL değerinde 'Audemars Piguet Royal Oak Chronograph Black Ceramic' marka saat alan Esmersoy, servet değerindeki saatiyle havasını attı.

ŞOV SAATİ!

Lüks saat tutkunu olan Esmersoy'un saat koleksiyonunda; 200 bin Dolar'lık Patek Philippe Nautilus, 60 bin Euro'luk Rolex Oyster Perpetual, 40 bin Dolar'lık Rolex Oyster, 12 Bin Euro'luk Rolex Air King ve 130 bin Euro'luk Audemars Piguet Royal Oak marka saatler bulunuyor. Burcu Esmersoy'un saat koleksiyonu ise değeri ise adeta dudak uçuklatıyor. Esmersoy'un bu tutkusunun toplan değeri 15 milyon TL'yi buldu.