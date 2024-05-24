Eşine Fransız kalmadı

Serkan Çayoğlu, önceki gün akşam saatlerinde görüntülendi. Eşi Özge Gürel'e sürpriz için gittiğini söyleyen Çayoğlu, o anları anlattı. Çayoğlu, "Çalıştığım setten izin aldım ve eşime uçakta sürpriz yaptım. Onun haberi yoktu uçakta beni görünce şoka girdi ve çok sevindi. Kısa geçti ama güzeldi. Ben döndüm kendisi birkaç gün daha orada kalacak" dedi.

ÖZGE HARİKAYDI!

Giden birçok ünlünün kıyafeti sosyal medyada gündem olurken birçok kişi de festivale Türk oyuncuları eleştirmişti. Çayoğlu konu hakkında, "Özge bence harikaydı. Çok da güzel pozlar verdi. Fransa'da güzel bir tören geçirdi" diyerek oradan ayrıldı.