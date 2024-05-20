Müjdeli haber

Dünyanın en ünlü rock grubu U2, Kasım ayında gerçekleşecek olan ve tüm dünyada ses getirecek olan bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel bir uçakla Türkiye'ye gelecek. Aynı zamanda grubu dinlemeye çok ünlü bir yabancı aktrisin geleceği de konuşuluyor. Proje kapsamında grubun solisti Bono'ya çok ünlü bir Türk sanatçı da eşlik edecek. Ama bu ünlü şarkıcı şimdilik sır gibi saklanıyor. U2 grubu 2010 yılında da İstanbul'da muhteşem bir konser vermiş ve grubun solisti Bono, "Bu yeni bir başlangıç. Bu güzel bir ilişkinin ilk başlangıcı. Bu sevgilinizle ilk randevunuz gibi adeta. Burada daha önce konser vermemiş olmamız bizi biraz utandırıyor. Tekrardan görüşeceğiz" demişti.

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