İtirafçı müdür

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonla ilgili şok gelişmeler yaşandı. Operasyonun kumpas soruşturmasına dönüştürülmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Gizli tanık ile polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından soruşturma açıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı Murat Çelik, Şevket Demircan, Ufuk Gültekin, Metehan İlkyaz ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner gözaltına alındı.

'İSTİFAM ENGELLENDİ'

Öner itirafçı olup savcıya her şeyi anlattı: Murat Çelik beni soruşturmadan çıkardı. İstifa etmek istedim ana engellendi. Çelik, Organize'deki izlem edinleme yapan teknik birim başta olmak üzere şubeye alınan birçok polis memurunu kendi atadı. Yapılan bu atamalardan haberim yoktu. Bu arada Serdar Sertçelik'in yurtdışına firarıyla ilgili de önemli tespitlere ulaşıldı. Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmadan önce Murat Çelik, Şevket Demircan ve komiser Metehan İlkyaz ile toplantı yaptığı, daha sonra 3 sivil ile kaçışın organize edildiği öne sürüldü.

