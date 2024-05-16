Akrebin peşinde 10 bin kilometre

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ABD merkezli Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Lorenzo Prendini ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre Prof. Prendini, aynı zamanda Akrep Sistematiği Araştırma Grubu'nun başkanlığını da yürütüyordu. Prendini ve ekibi akreplerin ham zehrinin kanser hücreleri üzerine etkilerini araştırmaya yoğunlaşmıştı.

10 MİLYON DOLAR

Bu akrebin Hottentotta saulcyi olduğu ve Mardin'de bulunduğunu tespit etti. 10 bin kilometre gelip akrepleri toplamaya başladı. Şüpheli hareketleri kameralardan takip edilen Prendini çaldığı akrepleri kaçırmak isterken yakalandı. Bu arada geçmişleri 430 milyon yıl öncesine dayanan akrepler, vücutları çok az değişikliğe uğradığı için yaşayan fosiller olarak tanımlanıyor. Akrep zehri özellikle kanser tedavisinde kullanılıyor. Akrep zehirlerinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değeri 10 milyon doları buluyor.