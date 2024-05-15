"Cahil cesaretim vardı"

13 Haziran 2019'da eski milli basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen oyuncu Müge Boz, kızı Vina'yı aynı yıl Kasım ayında kucağına almıştı. Boz, ikinci kez anne olacağını ise "Size bir haberimiz var" notuyla geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Şu sıralar 8.5 aylık hamile olan Boz, hamileliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Boz, "Ben Vina'nın doğumuyla büyüyüp olgunlaştım. Birinci hamileliğimde bende cahil cesareti vardı. Şimdi bazı şeyleri bildiğim için daha çok stres oluyorum. Ama eşim Caner'e çok güveniyorum. Yakında ben, Vina ve kardeşi 3'lü Voltran'ı oluşturacağız" dedi.

"ALTINI ÇOK DEĞİŞTİRDİM"

Boz'un eşi Caner Erdeniz ise, "Vina'nın altını çok değiştirdim. Hemen hemen tüm kıyafetlerini de ben aldım. İkinci bebeğe de hazırım" şeklinde konuştu. Karnı burnunla olan Müge Boz, "En çok nar ve patates aşerdim. Bir de lahmacun çok yedim" ifadelerini kullandı. Bu arada Boz geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı açıklamada, "Cinsiyeti normal şartlarda belli ama biz de bilmiyoruz. Doktorumuz cinsiyetini zarfa yazıp bize verdi, doğuma kadar öğrenmeyeceğiz. Cinsiyetinin ne olacağının hiçbir önemi yok, sağlıklı olsun yeter" demişti.