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Krediler 5 yılda 7 kat arttı

Bankaların tarım sektörüne kullandırdığı nakdi krediler, son 5 yılda yüzde 581, son 10 yılda ise yüzde 1.571 artarak 667.6 milyara çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:01
Krediler 5 yılda 7 kat arttı

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Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının yüzde 4.5'ini, istihdamın ise yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan, 30 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren tarım sektörü, son yıllarda bankacılık sektörünün de ilgi odağı haline geldi. Özellikle son 5 yıldır, kamu bankalarının lokomotifliğinde, tarımın finansmanında aktif bir rol üstlenen bankacılık sektörünün toplam kredi hacminde sektörün ağırlığı her geçen gün artıyor.

5 YILDA % 581 BÜYÜME
Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, tarım sektörünün Mart 2019'da 97.9 milyar lira olan nakdi kredi hacmi, Mart 2024'te ise 667.6 milyar liraya ulaştı. Tarım sektörünün kredi hacminin yüzde 581.6 büyüdüğü, başka bir ifade ile 7 kata yakın arttığı bu dönemde, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmindeki büyüme ise yüzde 424 oldu.

Sektörün Mart 2019'da 2.5 trilyon lira olan kredi toplamı, Mart 2024'te 13.3 trilyona ulaştı. Son 10 yıllık döneme bakıldığında ise tarım kredilerindeki büyümenin ivmesi daha net ortaya çıkıyor. Mart 2014'te 39.9 milyar lira seviyesinde bulunan tarım kredilerinde 10 yıllık büyüme yüzde 1.571'e ulaştı. Tarım kredilerindeki büyüme, toplam kredi hacmindeki büyümenin 2 katına ulaştı.

TÜRKİYE'NİN PAYI ARTIYOR
2003 yılında 567 milyar dolar olan dünya tarım ve gıda ürünleri ihracatı, 3.5 kat artarak yaklaşık 2 trilyon dolar seviyesine çıktı. Türkiye aldığı payı son 5 yılda istikrarlı olarak artırdı. 2002 yılında dünya tarım ihracatından alınan pay yüzde 0.77 iken, yüzde 85 oranında artarak 2022 yılında yüzde 1.5'e çıktı.

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