Eline sağlık

Manisa'da yüzde 90 bedensel engelli Tuğba Köroğlu (27), hayat hikayesini 2 parmağı bulunan sol eliyle yazarak, kitaplaştırdı. 11 ayda tamamladığı 150 sayfalık kitabıyla kendisi gibi bedensel engelli bireylere ve kadınlara ışık tutmayı hedeflediğini söyledi. Köroğlu, "Çoğu engelli arkadaşımızın hayata yaklaşımı, bakış açısı pozitif değil. Yaşadıklarımı, mücadelemi kitabımda anlatmak istedim. Bu kitabın biraz da olsa onları etkileyebileceğini, yaşama dair fikirlerinin değişebileceğini düşündüm" dedi.

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