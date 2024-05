Bundesliga 2'nin 30.haftasında milli futbolcu Can Uzun'un formasını giydiği Nürnberg sahasında Elversberg'i 3-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. Nürnberg'in gollerini 43'te Lohkemper, 52'de Gyamerah ve 64'te Can Uzun kaydetti. Milli oyuncu ilk golde de asisti yapan isim oldu. Can, bu sezon çıktığı 32 maçta 19 gol, 4 asist kaydetti.

