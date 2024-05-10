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4 yıldızın büyük heyecanı

G.Saray’da Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Derrick Köhn ve Carlos Vinicius geri sayıma geçti. 4 yıldız, şampiyonluk halinde kariyerlerinde bir ilki yaşayacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 07:01
4 yıldızın büyük heyecanı

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Süper Lig'de 35. haftayı Fenerbahçe'nin 6 puan önünde 96 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray'da 4 yıldız oyuncu şampiyon olmaları halinde kariyerlerinde bir ilki tadacak. Yıllarca İngiltere'de üst düzeyde futbol oynayan Wilfried Zaha, Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen ve üst düzey Bundesliga takımlarında oynayan Kerem Demirbay'ın yanı sıra Hannover'den alınan Derrick Köhn ve Carlos Vinicius da şampiyonluk için gün sayıyor. Ayrıca Cimbom'da genç oyuncular da bu heyecana ortak olmayı hedefliyor. Aslan'da Eyüp Aydın, Ali Turap Bülbül, Efe Akman ve Baran Demiroğlu da şampiyonluk halinde ilki yaşayacak.

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