Otomotivin yıldızları: 51 marka satış yaptı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın Nisan ayında 75 bin 919 adetlik satış yapılırken, en fazla satış yapan markalar belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre; toplam satışlarda 9 bin 403 adetle Fiat ilk sırayı alırken; 6 bin 795 satışla Renault, 6 bin 787 adetle Volkswagen takip etti. Ford, 6 bin 512 satışla dördüncü, Chery 5 bin 315 adetle beşinci oldu.



54 markanın yer aldığı listede Smart, Seres ve Neta hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü. Togg'un Nisan ayındaki teslimatları 3 bin 3 adet olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları ise 27'de kaldı. Lüks otomobil grubunda geçtiğimiz ay 85 Lexus, 78 DS, 63 Porsche, 21 Maserati, 6 Jaguar, 3 Ferrari, 2'şer adet Bentley ile Aston Martin ve 1 Lamborghini satışı yapıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN