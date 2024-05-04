Dededen kalma peribacası

Kayseri'de Hayriye ve Ahmet Kapusuz çiftinin yaşadığı köy, 1990 yılında heyelan tehlikesiyle farklı bölgeye taşındı. Kapusuz Ailesi de köylerine yaptırdıkları yeni evlerinde yaşamaya başladı.

Ancak dedelerinden miras kalan peribacasını da bırakmadı. Çift, güzel hatıralar biriktirdikleri peribacasının temizliğini ve bakımını yapmaya, ara sıra da olsa oturmaya devam etti. Kapusuz çifti "Peribacasının karşısına ev yaptırdık, Allah nasip etti ve oraya geçtik. Ama burayı da yine kullanıyoruz. Turistik bölge olduğu için gelenler oluyor. Komşular da gelir, otururuz" dedi.