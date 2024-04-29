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Renkli kıyafet alerjiye davet

Alerjiyi pek çok faktör tetikliyor. Uzmanlar, “Alerjisi olan çocuklara renkli ve çiçekli kıyafetler giydirmeyin. Bu öldürücü olabilir” diyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Nisan 2024 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:01
Renkli kıyafet alerjiye davet

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Havaların ısınmasıyla birlikte alerjilerde artış gözleniyor. Polenler, çayır ve çimenler, güneş, akarlar, böcekler, besinler gibi pek çok faktör alerjileri tetikleyebiliyor. Tüm yaş gruplarında yaygın bir sağlık sorunu olan alerji, çocukluk çağında daha sık görülüyor. Ülkemizde her 3 çocuktan birine 'alerji' tanısı konuyor. Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, alerjiyi tetikleyen 8 faktörü açıklıyor:

KAPI VE PENCEREYİ AÇIK TUTMAK
Sabahları 05:00-10:00 saatleri arasında evin kapı ve pencerelerini açmak, açık havada yoğun polen olduğu için polene maruziyeti artırıyor. Bu saatlerde evinizin kapı ve pencerelerini açmayın, mümkünse çocuğunuzu sokağa çıkarmayın.

ÇAMAŞIRLARI AÇIK HAVADA KURUTMAK
Polenler, çamaşırlara yapışarak alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Çamaşırlarınızı polenlerin yoğun olduğu saatlerde evde kurutmaya özen gösterin.

YAĞMURDAN SONRA DIŞARIYA ÇIKARMAK
Yağmur sırasında havada polen sayısı azalsa da sonrasında sayısı aniden yükselebiliyor. Bu nedenle çocuğunuzu mümkünse yağmurdan bir saat sonra dışarıya çıkarın.

ÖĞLEN GÜNEŞİ ALTINDA KALMAK
Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında çocuğun dışarıda olması güneş alerjisine sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla bu saatlerde mümkünse dışarıya çıkarmayın, mecbursanız vücudunu kapatan ince ve uzun kollu kıyafetler giydirin.

EL, YÜZ VE GÖZLERİ YIKAMAMAK
Gün bitiminde ellerin, yüzün, gözlerin ve burnun yıkanmaması polenlerin vücutta uzun süre kalmalarına neden olabiliyor.

POLEN DURUMUNU DİKKATE ALIN
Her coğrafi bölgenin kendine özgü bitki çeşitliliği ve polen dağılımının olduğunu unutmayın ve bu nedenle seyahat ederken mutlaka polen durumunu kontrol edin.

RENKLİ, ÇİÇEKLİ KIYAFETLER GİYDİRMEK
Arı ve diğer böcekleri çekebileceği için çocuğunuza açık havada kısa kollu ve kısa paçalı kıyafetler giydirmeyin. Arıların ilgilerini çekebilecek pembe, sarı ile kırmızı gibi çiçekleri andıran renkte ve çiçekli kıyafetlerden de kaçının.

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