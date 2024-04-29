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Başrolde Duygu

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar’ın kızı çıktı. Kardeşi Dilara’nın babasının da Uğur Dündar olduğu iddiasını ortaya attı. Sosyal medyadan yine ilginç ifadeler kullandı: Hangi düzeni bozmak istediğimi anlayacaksınız.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Nisan 2024 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:01
Başrolde Duygu

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Türkiye Duygu Nebioğlu'nun iddialarıyla sarsıldı. Nebioğlu, babasının oyuncu Metin Akpınar olduğunu açıkladı. Bir ikizinin bulunduğunu anlattı. Annesi Suphiye Orancı'nın evlilik dışı ilişkilerinden 4 çocuğu bulunduğunu açıkladı. Ablası Dilara Gülatan'ın babasının da gazeteci Uğur Dündar olduğu iddiasını ortaya attı. Gülatan, Dündar'ın Adli Tıp'tan gelen DNA raporuna itiraz edeceklerini belirtirken, Duygu Nebioğlu sosyal medyadan yine önemli açıklamalar yaptı:

ÇOK AZ KALDI
"Muhteşem ötesi, mucizeler diyarındayız. Hani o kendini bilmez grup kendini çok güçlü sanıyor ya! Kaç kere mezarlardan çıktığımızı bilmiyor. İşte bu yüzden yapacaklarımızın önüne hiçbir kötülük geçemeyecek. Az kaldı. Beni tanımıyorsanız. Bu olaylar bitsin, hangi düzeni bozmak istediğimi anlayacaksınız." Bu arada Nebioğlu, sosyal medya hesabından kendisine gönderilen mesajları da paylaştı. Arkadaşı Nilay ile bir fotoğraf yayınladı. Altına da yine mesaj dolu şu satırları yazdı: Sizi kötü insanlar rezil etmeye çalışır, tam da o anda vezir ve huzur masası kurulur. Annemin bana ulaşması için yaptığımız totemi unutmayacağım kızlar!

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