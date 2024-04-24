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Kireçlenmeyi 'dize' getirin!

Diz kireçlenmesi, eklem kıkırdağının aşınarak görevini yerine getirememesi sonucu meydana geliyor. Hastanın yaşam kalitesini düşürüyor. Doç. Dr. Gökhan Bülent Sever, ilerlemiş kireçlenmelerde robotik cerrahinin yüz güldürdüğünü söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Nisan 2024 Güncelleme 24 Nisan 2024, 07:01
Kireçlenmeyi ’dize’ getirin!

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Diz kireçlenmesinde normal durumda birbiriyle temas etmeyen ve kıkırdakla kaplanmış olan diz eklemini oluşturan kemikler kıkırdağın görevini yerine getirememesi sonucunda birbirine sürtünüyor. Bu sürtünme sonucunda eklemde sertleşme, hareket kısıtlılığı, ses gelmesi ve şişme gibi bir dizi sorunlar yaşanıyor. Kişinin hayat kalitesini düşürüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Bülent Sever, diz kireçlenmesi ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

İKİ TÜRÜ VARDIR
Primer: Kireçlenmeye yol açabilecek herhangi bir hastalığı olmayan hastalarda görülebilen diz kireçlenmesidir. Bu hastalıklar osteoartrit ve senil artroz olarak iki şekilde oluşur. Senil artroz ileri yaşta ortaya çıkan ve eklemlerin çok uzun süre kullanımına bağlı kıkırdak aşınması olarak tanımlanır. Osteoartrit ise daha çok orta yaşta ve kadınlarda görülen bir kıkırdak hastalığıdır.

Sekonder: Kireçlenmeye yol açabilecek altta yatan bir hastalığı olan hastalarda oluşan diz kireçlenmesidir. Geçirilmiş kırık, diz enfeksiyonu, geçirilmiş diz cerrahisi, romatoid artrit vb. bu kireçlenmeye yol açan hastalıklar arasındadır.

RÖNTGEN YETERLİDİR
Başlangıçta daha çok merdivende, engebeli yollarda veya oturup kalkarken oluşabilen diz kapağı ağrısı varken, ilerlemiş kireçlenmede ağrı hareket etmeyi ileri derecede sınırlandırabilir. İlerlemiş kireçlenmede röntgenle inceleme yeterlidir. Erken evrelerde ise MRG yönteminden faydalanılabilir.

HATA İHTİMALİ ÇOK AZ
Tedaviler cerrahi olmayan ve cerrahi olarak ayırabiliriz. İlerlemiş diz kireçlenmesinde tedavi cerrahidir. Çoğunlukla da protez cerrahisi uygulanır. Bu dizdeki hasta kıkırdağın tamamen tıraşlanması ve yerine protez yerleştirilmesi işlemidir. Protez ile diz eklem yüzleri kaplanır. Protez kıkırdağın vazifesini görür ve kemiklerin sürtünmesini önleyerek ağrı şikayetini ortadan kaldırır. Protez cerrahisi klasik yöntemle ve robotik cerrahi şeklinde yapılabilir. Robotik cerrahide robot yardımlı cerrahi uygulanır ve hata ihtimali çok azaltılır.

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