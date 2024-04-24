Aşk bodrumu

Türkiye Metin Akpınar ile Uğur Dündar'ın babalık davalarına kilitlendi. Duygu Nebioğlu, babasının Akpınar olduğunu kanıtladı. Annesinin evlilik dışı ilişkilerinden 4 çocuğu bulunduğunu söyledi.

Ablası Dilara'nın babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu belirtti. İddiaya göre o gazeteci Uğur Dündar'dı. Dündar çelişkili DNA testleri ile yalanlasa da tanıklar ortaya çıktı. Orancı'nın teyzesinin kızı N.H., "1980'li yıllarda Yeşilköy'deki Çınar Otel ve çevresi İstanbul'da gençlerin buluşma noktasıydı. Suphiye ile Çınar Otel'in kafesine gittik. Suphiye, Dündar'ı gördü. Selamlaşıp bir süre sohbet ettiler" dedi.

YEMEK GÖTÜRÜYORMUŞ

Dün yine gündemi sallayan iddialar ortaya atıldı. Sosyal medya ünlüsü Yağmur Çevik canlı yayında bombaları patlattı: Orancı ile Dündar, Çınar Otel'in yanındaki apartmanın bodrum katında birlikte oluyor. Orancı'nın arkadaşları Suphiye'ye 'Saçmalama sen küçüksün bu adam kocaman' diyor. Ama Suphiye Dündar ile beraber olmaya devam ediyor. Hatta Uğur Dündar yemek yemeyi çok sevdiği için ona yemek götürüyor.



ZAMANI GELİNCE...

Dilara Gülatan, Uğur Dündar'a babalık davası açtı. Dündar, DNA testini kanıt gösterip iddiaları yalanladı. Testteki tutarsızlıklar ise gündemi sarstı. Dilara, yeni test isteyip mücadelesinin süreceğini açıkladı. Genç kadının mesajı geçtiğimiz Eylül'de verdiği ortaya çıktı. Gülatan'ın kendisine bakan Sevim adlı kadınla fotoğrafını paylaştığı görüldü. Altına ise "Gerçeklerin zamanı gelince gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır" diye yazmıştı.



DÖNME DOLAP

Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı ile Metin Akpınar'ın yıllar önce birliktelik yaşadığını anlattı. Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtladı. 4 tanesi evlilik dışı olmak üzere toplam 6 çocuğu olduğu ortaya çıkan Orancı'nın İbrahim Tatlıses'in filmlerinde yer aldığı ortaya çıktı. Orancı meğerse kızlarının babasıyla da karşılıklı oynamış... Başrollerinde Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın rol aldığı 1983 yapımı "Dönme Dolap" adlı Yeşilçam filminde de yer alan Suphiye Orancı'nın filmdeki o sahnesi sosyal medyada gündem oldu.