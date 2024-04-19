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Galatasaray yıldız oyuncularının satışından önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor

Barış Alper, Sanchez, Nelsson, Emin Bayram, Yunus Akgün, Zaniolo ve Abdülkerim Badakçı’nın olası satışında 100 milyon Euro’nun üzerinde para gelebilir.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Nisan 2024 Güncelleme 19 Nisan 2024, 06:59
Galatasaray yıldız oyuncularının satışından önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor

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Galatasaray yıldız oyuncularının satışından önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Galatasaray sezon sonunda teklif getiren kulüplerle masaya oturmaya hazırlanıyor. Cimbom'da Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Emin Bayram, Yunus Akgün, Zaniolo ve Abdülkerim Bardakçı için Avrupa'nın dev kulüpleri sezon sonunda harekete geçecek.

G.Saray'ın bu oyunculardan bonservis beklentisi ise 100 milyon Euro'nun üzerinde. Bilindiği gibi İtalya'nın önemli kulüplerinden Napoli, Davinson Sanchez için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı. Zaniolo, İngiliz ve İtalyan takımlarının kıskacında. Barış Alper Yılmaz'a son olarak Alman Ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt talip oldu.

İtalyan temsilcisi Lazio da Barış Alper Yılmaz için sezon sonunda harekete geçecek. Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'ı ise Brighton takip ediyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim sezon sonunda istediği rakamlara ulaşılması durumunda yıldız oyuncuların gidişine izin verecek.

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