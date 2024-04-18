İhtiyacı olana hazır para

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında devreye alacağı Kısmen Ödeme Uygulaması 1 Temmuz'da başlayacak. Bu şekilde birikiminden para çeken kişi tasarruflarına ara vermemiş ve BES'teki haklarından feragat etmemiş olacak. Kısmen Ödeme Uygulaması'nda en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:



KISMEN ÖDEME UYGULAMASI NEDİR?

BES'te eğitim, evlilik, konut alımı, eğitim gibi durumlarda sistemden çıkmadan ve sahip olunan haklardan vazgeçmeden hesapta biriken tutarları devlet katkısı dahil alabilme hakkı sağlayan uygulamadır.



HESAPLARIMDAKİ BİRİKİMİN NE KADARINI ALABİLİRİM, NEREYE BAŞVURMALIYIM?

Katılımcılar başvuru formunda belirtmek üzere, birikimlerinin yüzde 50'ye kadar kısmını alabilir. Katılımcılar, sözleşmesi bulunan emeklilik şirketleri ile iletişime geçerek başvuruda bulunabilir.



TALEBİM NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Emeklilik şirketleri kısmen ödeme başvurusunun kabul veya ret sonucunu talep formunun ulaştığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde elektronik iletişim araçlarıyla katılımcıya bildirir.



ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Katılımcılar evlilik, konut ve doğal afet için sadece bir kez ödeme alabilir. Doğal afet durumunda kısmen ödeme için tarih ve miktar şartına bakılmaz.

Kısmen ödeme için ilk başvuru sistemdeki 5'inci yıldan itibaren ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme gerçekleştirilmesi halinde yapılabilir.

Katılımcı evlilik için kısmen ödeme aldıysa, konut için kısmen ödemeyi en az 5 yıl sonra ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme yaptığı takdirde alabilir. Konut için ödeme alındıysa, evlilik için de aynı şartlar geçerli olur.

Birden fazla BES sözleşmesi olanlar için bir başvuru hakkı tanınır.



HANGİ BELGELER TALEP EDİLİYOR?

Konut alımı için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan web tapu ile üretilen doğrulama kodunun bulunduğu tapu belgesi nüshası sunulur. Evlilik hali için e-Devlet sistemi ile üretilen ve üzerinde doğrulama kodu bulunan nüfus kayıt örneği, doğal afet hali için doğal afetin gerçekleşmesine müteakip SEDDK tarafından duyurulan belge ibraz edilir.

KONUT ALMADAN VEYA EVLENMEDEN ÖNCE BAŞVURU YAPABİLİR MİYİM?

Katılımcı istenilen belgeleri başvuru sırasında teslim eder. Başvurusu onaylanıp ödeme alan katılımcılar ödeme aldıktan 2 ay sonrasına kadar konut alındığına ya da evlenildiğine dair belgeleri şirkete ileterek başvuru işlemlerini tamamlamakla yükümlü olur. Evlilik ya da konut alımı başvuru tarihinden önce gerçekleşmişse 2 ay öncesine kadar bu belgeler geçerli olur.



KISMEN ÖDEME TUTARI NE ZAMAN HESABIMA YATIRILACAK?

En geç tüm fon paylarının nakde dönüştüğü günü takip eden ilk iş gününde katılımcı hesabına ödenir.



BAŞVURUM ONAYLANDI FAKAT PARA HESABIMA YATIRILMADI. NE YAPMALIYIM?

Nakde dönüştürülmüş tutar 10 iş günü içinde ödenememesi ve kısmen ödeme işleminin gerçekleştirilememesi durumunda başvuru yapılmamış sayılır. Katılımcı durumu bildirerek yeniden başvuru yapabilir.



İSTENİLEN BELGELERİ BELİRTİLEN SÜREDE TAMAMLAYAMADIM. NE YAPMALIYIM?

Başvurularda, kısmen ödeme hallerinin oluşmaması veya 2 ay içinde gerekli belgelerin sunulmaması halinde kısmen ödeme hakkı kullanılmış sayılır ve ödenen tutarın yüzde 30'u devlet katkısı hesabından düşülür.



VERDİĞİM TAAHHÜTNAMEYİ YERİNE GETİREMEDİM. NE OLACAK?

Katılımcı BES sözleşmesini, 3 yıllık taahhüt süresi içinde emeklilik, vefat veya maluliyet dışında sonlandırırsa, kısmen ödeme kapsamında aldığı devlet katkısı tutarı faiziyle tahsil edilir.



BES TRİLYONA KOŞUYOR

Devlet katkıları ve sunduğu avantajlarla cazip hale gelen Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcı sayısı 16 milyon 200 bine, fon büyüklüğü ise 900 milyar liraya ulaştı. Türkiye'de tasarruf yöntemi olarak 21 yıldır var olan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilgi giderek artıyor. Yüzde 30'luk devlet katkısı ve hayata geçirilen yenilikler sisteme olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. Özellikle 18 yaşından küçük çocuklar için de sisteme girme imkanı getirilmesi katılımcı sayısının artmasında önemli rol oynadı. 2023 yılı sonunda BES, otomatik katılım sistemi (OKS) dahil toplamda 16 milyon katılımcı sayısı ve toplam fon büyüklüğünde OKS ve devlet katkısı dahil 760 milyar liranın üstüne geldi. Bu yılın ilk 3 ayında ise artan ilgiyle birlikte katılımcı sayısında toplamda 16 milyon 200 bine ve 900 milyar liralık bir fon büyüklüğüne ulaşıldı.



SEKTÖR BÜYÜYOR

BES'in de büyük katkı yaptığı sigorta sektörü istikrarlı büyümesini 2023 yılında da sürdürdü. Aktif büyüklüğü 1.4 trilyon lira seviyelerini aşan sigorta sektörü prim üretiminde de 2022'ye göre yüzde 15 artışla 483 milyar lira seviyesine ulaştı. Sektörün ödediği ve üstlendiği tazminatlardan 2023'te günde 260 bin kişi yararlanmış oldu. Sektörün 2023 sonu itibarıyla üstlendiği tazminat tutarı 327 milyar lira olarak gerçekleşti. Trafik branşında 2023 yılı itibarıyla teknik zarar 13.7 milyar lira olarak gerçekleşirken ,kasko branşında 29.7 milyar lira teknik kâr elde edildi. Tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısı 2023'te 4.1 milyon kişiye yükseldi.