Doğal gazı açın montları sıkı giyinin! İstanbul’da kuvvetli yağış için gün verildi: Dondurucu soğuk geliyor! Son 48 saat...

Büyükşehirlerde Bahar Havası

Üç büyükşehirde hafta sonu yağış beklenmiyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Ankara'da kasım ayı ortalama sıcaklığının 13 derece olduğunu hatırlatan Tekin, önümüzdeki üç gün boyunca 19-20 derece civarında sıcaklıkların ölçüleceğini bildirdi.

İstanbul'da ise kasım ortalaması 16 derece olmasına rağmen, sıcaklıkların 19 ila 21 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.