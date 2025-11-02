Doğal gazı açın montları sıkı giyinin! İstanbul’da kuvvetli yağış için gün verildi: Dondurucu soğuk geliyor! Son 48 saat...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye kasım ayının ilk haftasında belirgin bir hava değişimi yaşayacak. 2-3 Kasım tarihleri arasında etkili olan ılık hava ve yer yer sisli sabahlar, 4 Kasım Salı gününden itibaren yerini yağışlı ve serin bir havaya bırakacak. Özellikle 5 Kasım Çarşamba günü geniş bir coğrafyada hissedilecek soğuk hava dalgası sonbahardan kışa geçişin ilk adımı olacak. Peki yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte 5 günlük hava durumu raporu
Giriş Tarihi: 02.11.2025 09:28