Kadraj Galeri Kadraj İkon Doğal gazı açın montları sıkı giyinin! İstanbul’da kuvvetli yağış için gün verildi: Dondurucu soğuk geliyor! Son 48 saat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye kasım ayının ilk haftasında belirgin bir hava değişimi yaşayacak. 2-3 Kasım tarihleri arasında etkili olan ılık hava ve yer yer sisli sabahlar, 4 Kasım Salı gününden itibaren yerini yağışlı ve serin bir havaya bırakacak. Özellikle 5 Kasım Çarşamba günü geniş bir coğrafyada hissedilecek soğuk hava dalgası sonbahardan kışa geçişin ilk adımı olacak. Peki yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte 5 günlük hava durumu raporu

Giriş Tarihi: 02.11.2025 09:28
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin hafta sonu ve pazartesi günü ülke genelinde yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini açıkladı. Tekin özellikle gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus olaylarının görülebileceğine dikkat çekerek bu durumun görüş mesafesinde azalmaya ve hava kalitesinde düşüşe neden olabileceği uyarısında bulundu.

Yeni Yağış Sistemi Geliyor

Tekin, hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti. Salı günü itibarıyla ülkenin kuzeybatı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların görüleceğini ifade eden Tekin, "Salı günü Marmara ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde, Çanakkale çevresinde ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yağış bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günleri ise ülkemizin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağışlar görülecek." dedi.

Büyükşehirlerde Bahar Havası
Üç büyükşehirde hafta sonu yağış beklenmiyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
Ankara'da kasım ayı ortalama sıcaklığının 13 derece olduğunu hatırlatan Tekin, önümüzdeki üç gün boyunca 19-20 derece civarında sıcaklıkların ölçüleceğini bildirdi.
İstanbul'da ise kasım ortalaması 16 derece olmasına rağmen, sıcaklıkların 19 ila 21 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

Haftaya Yağışlı Başlayacak Kuzey Kesimler
Yeni haftanın ilk günleri sakin geçerken, salı gününden itibaren kuzeybatıdan gelen yağışlı sistem etkili olmaya başlayacak.

Bu yağışların özellikle Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında hissedileceği, ilerleyen günlerde ise Doğu Anadolu'nun batısına kadar ulaşacağı öngörülüyor.