Bunun adı ihanet! Orkun Kökçü kırmızı kartla Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı

Orkun Kökçü'ye yaylım ateşi... Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ve 30 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle bugüne kadar yapılan en pahalı transfer olan ve kısa bir süre önce kaptanlığa kadar getirilen 24 yaşındaki oyuncu taraftarı çıldırttı. Fenerbahçe karşısında takımı 2-0 galipken Alvarez'e yaptığı faul sonrasında kırmızı kart görerek yenilginin fitilini ateşleyen Orkun Kökçü takımının uzatmalar dahil 70 dakika 10 kişi oynamasına neden olarak büyük tepki topladı.

TARAFTAR ÖFKE YAĞDIRDI



Tribündeki taraftarların yanı sıra sosyal medyada Orkun Kökçü'ye tepkiler yağdı. Beşiktaşlı taraftarlar yaptıkları paylaşımlarda, "Bunun adı ihanet. Takım kaptanı olarak daha yapıcı ve toparlayıcı olman gerekirken sen kırmızı kart görerek bizi yaktın. Fenerbahçe önünde 2-0 öne geçerek galibiyete bu kadar yaklaşmışken bu yapılmaz. Takıma katkı yerine zarar veriyorsun" yorumlarında bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kırmızı kartla saha dışına çıkarıldıktan sonra maçı tribünden izlemek zorunda kaldı. Yalçın'ın moralinin bozuk olduğu gözden kaçmadı.



FİLİSTİN'E BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş taraftarı yaptığı koreografiyle katil İsrail'e büyük bir mesaj verdi.



EMİRHAN HAFTAYA CEZALI



Beşiktaş savunmasının önemli isimlerinden Emirhan Topçu gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Milli futbolcu haftaya Antalyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak.



Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan dev derbide Siyah- Beyazlı tribünler, seremoni öncesi açtıkları pankart ve koreografiyle Filistin'e daha önceki maçlarda olduğu gibi destek vermeye devam etti. Üzerinde 'Sumud Filosu' yazılı bir gemi koreografisi yapan Beşiktaş taraftarı, 'Free Palestine (Özgür Filistin)' pankartının yanı sıra tribünün geri kalan bölümlerinde de Filistin bayrakları açtı. BTaraftarlar ayrıca İsrail aleyhine tezahürat yaparak karşılaşma öncesinde tepkilerini dile getirdi.



HEP BERABER BÜTÜN OLMALIYIZ



Wilfried Ndidi maçtan sonra, "2-0 öne geçtik. Kırmızı karttan sonra golü yiyince geri dönüşleri için ihtiyaçları olan ivmeyi biz verdik. Mücadele ruhumuz vardı. Bunun üzerine bir şeyler inşa etmeliyiz. Kalitemiz var. Hep beraber bütün olmalıyız" ifadesini kullandı.



BİR ŞEYLERİ DÜZELTMEK İSTİYORUZ



Beşiktaş Antrenörü Murat Kaytaz ilk 25 dakika planlarının tuttuğunu söyleyerek, "Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz.

Ancak hakem arkadaşlar da dikkatli olmalı" dedi.