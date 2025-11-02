Kadraj Galeri Kadraj İkon İslam Memiş’ten kasım ayı rehberi: Gram altında 5.500 TL seviyesi kritik! Alım fırsatı ve yeni rekor sinyalini verdi

Son iki aydır rekor serisiyle dikkat çeken altın fiyatları bu hafta ABD-Çin ilişkilerinde yaşanan yumuşamaya rağmen yönünü aşağı çevirdi. Piyasalarda en büyük baskı unsuru ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasındaki belirsizlik oldu. Haftalık kayıp yüzde 3'e yaklaşırken, yatırımcılar gözünü hem Washington'daki hükümet krizine hem de özel sektörün açıklayacağı verilere çevirdi.

Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75–4,00 aralığına çekti. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın "Aralık ayında yeni bir indirim kesin değil" açıklaması, piyasaların dengesini bozdu.

ABD'de federal hükümetin 1 Ekim'den bu yana süren kapanmasının çözülememesi de tabloyu karmaşık hale getirdi. Bu durum, Fed'in para politikasında nasıl bir yol izleyeceğine dair soru işaretlerini artırıyor.

Jeopolitik gerilimlerin görece azaldığı, ABD-Çin hattında ticari yumuşamanın yaşandığı bir dönemde, faiz konusundaki belirsizlik altın yatırımcılarının risk iştahını törpüledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içinde üretilen altınların alım sürecini geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Bu kararın ardından Çin'den gelen haber, küresel piyasalarda adeta "soğuk duş" etkisi yarattı.

Pekin yönetimi ülkenin dev altın pazarında uzun süredir uygulanan vergi avantajını kaldırdı. Uzmanlara göre bu adım, Çinli tüketiciler için alım maliyetini artırabilir ve küresel talepte sarsıntı yaratabilir. Analistler bu gelişmeyi "piyasalarda şok dalgası" olarak nitelendiriyor.