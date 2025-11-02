Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ



Bilindiği üzere Terörsüz Türkiye Komisyonu, rapor safhasına geldi. Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, "DEM Parti ile son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.



Kabinede SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu da masada olacak.



GAZZE GÖREV GÜCÜ



Türkiye'nin Gazze Görev Gücü'nün inşasına ilişkin diplomatik temasları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı "Her daim hazır" olunduğunu vurguladı. Bir yandan da Gazze'de ihlal edilen bir ateşkes ortamı mevcut. Kabinede Gazze'deki durumun kapsamlıca gündeme gelmesi bekleniyor.