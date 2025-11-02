PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini topluyor. Beştepe'deki kritik toplantının ana gündem başlığı Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama. Erdoğan DEM Parti İmralı Heyeti ile yaptığı görüşme sonrası "İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" demişti. öte yandan kabinede SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu, Türkiye'nin Gazze Görev Gücü için yürüttüğü diplomatik temaslar, Eurofighter savaş uçaklarının alım süreci gibi meseleler de masada olacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanıyor.

Başkan Erdoğan önderliğinde kabineyi toplanıyor!


Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama, Gazze Görev Gücü, Eurofighter savaş uçaklarının alım süreci, Suriye'deki son durum ve futbolda bahis skandalının ele alınması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bilindiği üzere Terörsüz Türkiye Komisyonu, rapor safhasına geldi. Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, "DEM Parti ile son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

Kabinede SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu da masada olacak.

GAZZE GÖREV GÜCÜ

Türkiye'nin Gazze Görev Gücü'nün inşasına ilişkin diplomatik temasları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı "Her daim hazır" olunduğunu vurguladı. Bir yandan da Gazze'de ihlal edilen bir ateşkes ortamı mevcut. Kabinede Gazze'deki durumun kapsamlıca gündeme gelmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması imzaladı (AA)Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması imzaladı (AA)


EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI ALIMI

Başkan Erdoğan geride bıraktığımız hafta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması imzaladı. Almanya Başbakanı Merz'i Külliye'de ağırladı.

Eurofighter'ların envantere giriş sürecine ilişkin değerlendirmeler kabinenin gündeminde.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

İÇ GÜNDEMDEKİ BAŞLIKLAR DA MASADA

Toplantıda terör operasyonları, belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluklar, futbolda bahis soruşturması, sosyal konut hamlesi, ekim ayı enflasyon rakamları gibi iç politikaya dair sıcak başlıklar da konuşulacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
D&R
"Eko"sistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu'nun bilgisi vardı
KCK ve SDG'den "Şam" şeytanlığı! Suriye'ye giden PKK'lıların listesi MİT'in elinde... Sinsi "entegrasyon" planına müsamaha yok
Gazze masası İstanbul'da kuruluyor! Dışişleri Bakanı Fidan ev sahipliği yapacak: Toplantıya kimler katılacak?
Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar'a veda! Cenaze törenine kimler katıldı? Nuri Alço, Ediz Hun, Murat Arkın...
Doğal gazı açın montları sıkı giyinin! İstanbul’da kuvvetli yağış için gün verildi: Dondurucu soğuk geliyor! Son 48 saat...
Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...
Beyaz Saray'da gündem Suriye: Ahmed Şara Trump ile görüşecek
Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası o yıldıza övgü! "Bazen Kante bazen Makelele"
Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
ABD başkan yardımcısı JD Vance fırtınası büyüyor: Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
Türkiye olmasaydı Gazze’de ateşkes olmazdı! Barrack: Batı’nın Osmanlı’dan sonra her adımı hataydı
İstanbul'da sessiz derbi! Galatasaray - Trabzonspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan vatandaşlarla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bir araya geldi!
Nun Okulları'ndan eğitime yön verecek zirve! Esra Albayrak'tan ailelere "kök" çağrısı | "Batı'yı taklit ederek Batı'nın önüne geçmek gibi bir hikayeye inanmıyoruz"
Kripto vurgunundan tutukluydu! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Bakan Tunç'tan açıklama
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri netleşti! Kartal ve Kanarya'nın dev randevusu