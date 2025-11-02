Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanıyor.
Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama, Gazze Görev Gücü, Eurofighter savaş uçaklarının alım süreci, Suriye'deki son durum ve futbolda bahis skandalının ele alınması bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Bilindiği üzere Terörsüz Türkiye Komisyonu, rapor safhasına geldi. Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, "DEM Parti ile son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.
Kabinede SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu da masada olacak.
GAZZE GÖREV GÜCÜ
Türkiye'nin Gazze Görev Gücü'nün inşasına ilişkin diplomatik temasları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı "Her daim hazır" olunduğunu vurguladı. Bir yandan da Gazze'de ihlal edilen bir ateşkes ortamı mevcut. Kabinede Gazze'deki durumun kapsamlıca gündeme gelmesi bekleniyor.
EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI ALIMI
Başkan Erdoğan geride bıraktığımız hafta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması imzaladı. Almanya Başbakanı Merz'i Külliye'de ağırladı.
Eurofighter'ların envantere giriş sürecine ilişkin değerlendirmeler kabinenin gündeminde.