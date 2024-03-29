10 yıllık eşi Emir İçgören’den ayrılan güzel oyuncu Zeynep Beşerler ihanet sorularını cevapladı

Zeynep Beşerler, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Çocukları oyun alanına bıraktığını söyleyen Beşerler, "Koşuşturmaca devam ediyor. Eylül ayında çıkacak olan bir tiyatro oyunumuz var" dedi.

Oyuncuların estetik yaptırmasını da değerlendiren Beşerler, "Çok şükür benim estetiğim yok ama gerçekten çok yazık... Bence yaptıran gençlere de çok yazık. İleride bunun sıkıntısını çekerler" diyerek estetiğe karşı olduğunu dile getirdi.

Oyuncu Beşerler, 2013 yılında Emir İçgören'le evlenmişti. Çiftin "Kerem" adında bir de çocukları olmuştu. Beşerler, geçtiğimiz aylarda ise aldatıldığı için eşi Emir İçgören ile ayrıldığına dair haberlere, "Her şey şu an şahane... Ortada çocuk var. Arkadaşlık tabii ki devam ediyor. İhanet gibi bir şey yok. Bana da sormanız gereken bir şey değil bu!" diyerek bütün okları eşi Emir İçgören'e çevirdi.