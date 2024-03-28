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Ülserin ilacı kudret narı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mart 2024 Güncelleme 28 Mart 2024, 06:59
Ülserin ilacı kudret narı

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Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı, sigara, kahve, stres ve çevre kirliliği, mide yaralarına ve ülsere zemin hazırlıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, "Mide yaralarını iyileştirmek ya da sık rastlanan bazı mide yakınmalarını geçirmek için ilaç tedavisine ek olarak bitkisel ürünler de kullanılabilir. Bunlar arasında; kudret narı, zeytinyağı, sarı kantaron yağı, papatya çayı başta olmak üzere çeşitli bitkisel çaylar ve çeşitli baharatlar bulunur. Ancak alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bitkisel takviyeler almadan mutlaka doktora danışılması gerekir" diyor.

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