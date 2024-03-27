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Hızlı tüketim pazarı yüzde 81 büyüdü

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mart 2024 Güncelleme 27 Mart 2024, 07:01
Hızlı tüketim pazarı yüzde 81 büyüdü

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NielsenIQ, Türkiye'de Hızlı Tüketim Ürünleri pazarının 2023'te yüzde 81 ciro büyümesi kaydettiğini paylaştı. NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve EEMEA E-Ticaret Başkan Yardımcısı Didem Sekerel Erdogan; 2023'te hacim olarak en çok büyüme oranı kaydeden ilk 3 kategorinin buzlu kahve (% 54), hardal (% 32) ve erkek parfümleri (% 31) olduğunu paylaştı.

Hızlı tüketim ürünlerinin Ocak 2024'te Ocak 2023'e kıyasla ciro bazında yüzde 72, hacim bazında ise yüzde 9 büyüme kaydettiğini söyleyen Erdogan, bu dönemde en çok hacim büyümesi kaydeden ana grupların dondurma, süt ürünleri, ağız bakım ürünleri ve atıştırmalıklar olduğunu belirtti.

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