Hızlı tüketim pazarı yüzde 81 büyüdü

NielsenIQ, Türkiye'de Hızlı Tüketim Ürünleri pazarının 2023'te yüzde 81 ciro büyümesi kaydettiğini paylaştı. NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve EEMEA E-Ticaret Başkan Yardımcısı Didem Sekerel Erdogan; 2023'te hacim olarak en çok büyüme oranı kaydeden ilk 3 kategorinin buzlu kahve (% 54), hardal (% 32) ve erkek parfümleri (% 31) olduğunu paylaştı.

Hızlı tüketim ürünlerinin Ocak 2024'te Ocak 2023'e kıyasla ciro bazında yüzde 72, hacim bazında ise yüzde 9 büyüme kaydettiğini söyleyen Erdogan, bu dönemde en çok hacim büyümesi kaydeden ana grupların dondurma, süt ürünleri, ağız bakım ürünleri ve atıştırmalıklar olduğunu belirtti.