Avukuata bak!

Akıl almaz sahtekarlık, Adana'da meydana geldi. Betül S. (37) adlı kadın, avukat cübbesini giydi. Adliye önünde, baro lokalinde ve mahkemeler önünde fotoğraf çekildi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kendisini avukat olarak tanıttı. Ağına düşürdüğü kişileri dolandırdı. İhbar üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ekipleri, sahte avukatlık yaptığı belirlenen Betül S. hakkında soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli kadını takibe aldı. Polis ekipleri, Betül S.'yi avukatlık cübbesiyle adliye içinde gezerken yakaladı.

4 SUÇTAN TUTUKLANDI

Şüpheli kadının evinde yapılan aramada sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan birçok adli evrak ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Betül S, 'nitelikli dolandırıcılık', 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi', 'özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarında adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 'sahte avukat' tutuklanarak cezaevine gönderildi.