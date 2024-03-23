PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Dehşet turu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mart 2024 Güncelleme 23 Mart 2024, 07:02
Dehşet turu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İZMİR'DE kuyumculuk yapan Bekir Bozar (68), otomobille seyir halindeyken arka koltukta oturan F.B.'yle (24) tartıştı. Tabancasını çıkaran F.B, Bozar'a kurşun sıktı. Başından vurulan talihsiz adam, kurtarılamadı. F.B, yanındaki E.Ö. ile birlikte cesedi bagajda sakladı. Cesetle Manisa'ya gidip sabaha kadar tur attı. Tekrar İzmir'e gelen ikili, otomobili bir hastanenin otoparkına bırakıp kaçtı. Bir süre sonra teslim olan F.B.'nin olaydan bir gün sonra borçlu olduğu 14 kişiye, Bozar'a ait kuyumcudan çaldığı altınlarla ödeme yaptığı ortaya çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de paradan kule skandalında her taşın altından Ekrem İmamoğlu’nun ’arkadaşım’ dediği isimler çıkıyor! İşte isim isim o liste
Almanya’daki 8 milyon euroluk vurgunda yeni detaylar | Yasemin Gündoğan’a yardım eden aşiret ortaya çıktı! İşte firarın perde arkası
Yaban Çiçekleri geliyor
5 SORUDA YENİ PROMOSYON | Zamlı promosyonlar nasıl alınacak? Özel bankalar promosyon tutarlarını artıracak mı?
Moskova’da konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bomba iddia: ABD ve İngiltere önceden biliyordu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Murat Kurum’un neden İBB Başkanı seçilmesi gerektiğini anlattı!
Adım adım zirveye: Muslera kendi yaş kategorisinde en çok kazanan 7. oyuncu
Canan Kaftancıoğlu ’para kuleleri skandalında ifade verdi: Ekrem İmamoğlu’nun müdürü Tuncay Yılmaz’ın orada ne işi var? Vergi kaçırdık itirafı
CHP’li İBB’den skandal! Ramazan etkinliğinde LGBT destekçisi Gaye Su Akyol’a konser verdirildi
Macaristan 1-0 Türkiye MAÇ SONUCU - ÖZET
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e darbe tepkisi: Özgür efendi milletten özür dile | ÇANKIRI MİTİNGİ
Galler Prensesi Kate Middleton çektiği video ile ortaya çıktı | İngiltere’yi sarsan haberi kendisi duyurdu! Bunca zaman neredeydi?
Hatay’da seçimi kaybedeceğini anlayan CHP’li Lütfü Savaş’tan mağduriyet tiyatrosu! Sahneden itildi fondaş itiraf etti: Psikiyatrik tedavi görüyor
CHP’li Tunç Soyer’den DEM itirafı: Gönül bağım var | Burcu Köksal’ı hedef aldı: Doğru bulmuyorum
Paradan kulede Ekrem İmamoğlu’nu aklayan CHP fondaşı İsmail Saymaz’ın amcasının oğlu Mevlana Saymaz İBB’de işe alındı
SON DAKİKA