Dehşet turu

İZMİR'DE kuyumculuk yapan Bekir Bozar (68), otomobille seyir halindeyken arka koltukta oturan F.B.'yle (24) tartıştı. Tabancasını çıkaran F.B, Bozar'a kurşun sıktı. Başından vurulan talihsiz adam, kurtarılamadı. F.B, yanındaki E.Ö. ile birlikte cesedi bagajda sakladı. Cesetle Manisa'ya gidip sabaha kadar tur attı. Tekrar İzmir'e gelen ikili, otomobili bir hastanenin otoparkına bırakıp kaçtı. Bir süre sonra teslim olan F.B.'nin olaydan bir gün sonra borçlu olduğu 14 kişiye, Bozar'a ait kuyumcudan çaldığı altınlarla ödeme yaptığı ortaya çıktı.

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