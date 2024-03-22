Alexander Djiku, İngiliz basınına konuştu: Türkiye oldukça güvenli bir ülke

Alexander Djiku, İngiliz basınına konuştu. Djiku, son maçtaki olaylardan daha büyüklerinin Avrupa'da olduğunu belirterek, "2017'de Bastia-Lyon maçında Depay ve Lopes taraftarlarla karşı karşıya kaldığında sahadaydım.

Nice maçında Nantes'lı taraftarı bıçakladılar. İspanya ve İtalya'da ırkçılık çok. Eşim ve iki çocuğumla birlikte Türkiye'de hayatımı gayet iyi yaşıyorum. Olağanüstü bir yaşam ortamına sahip çok güvenli bir ülke. İnsanlar açık fikirli ve çok misafirperver. İstanbul, Londra ile aynı seviyede bir şehir" ifadelerini kullandı.



Sezon başı Strasbourg'tan gelen Djiku, 29 maça çıktı; 1 gol, 2 asist yaptı.