Başkan Erdoğan Şırnak’ta coşkulu kalabalığa seslendi! Gabar’dan sonra Kato Dağı ve Faraşin’de de petrol araması başlıyor

Gabar'da günlük 37 bin varili geçtik, hedef 100 bin varil petrol. Buralar uçacak. Şırnak'ı; jeotermali, güneşi, rüzgarıyla bölgenin enerji üslerinden biri yapacağız.



Boş durmuyoruz, çalışıyoruz. Geçtiğimiz 21 yılda vatan topraklarının her karışına terimizi akıttık. Şırnak'sız, Mardin'siz, Diyarbakır'sız bir Türkiye olmaz.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak ve Mardin'de önemli açıklamalar yaptı. Yarın da Hakkari'de vatandaşlarla buluşacak olan Erdoğan, PKK'yı uyardı:



Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmi ile bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır.

Karşı tarafa bakıyorsunuz ortada ne şeffaflık var ne milli iradeye saygı var. Kent uzlaşısı uydurdular. Kimin eli kimin cebinde belli değil.

Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimi ile içerideki ve dışarıdaki tüm unsurlarıyla biz bu sinsi oyunu bozduk.

Şimdi de güney sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasını önlüyoruz. Bu seviyeye gelmek kolay olmadı. Çok fedakarlık yaptık. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Kalpsiz bir vücut olur mu? Şırnak'sız, Mardin'siz, Diyarbakır'sız Türkiye olmaz.



Siz bakmayın felaket tellallığı yapanlara, Türkiye Yüzyılı güneşinin doğuşuna kimse mani olamayacaktır. Gabar'da petrol üretimi günlük 37 bin varili geçmiş durumda. Hedef 100 bin varil. Buralar uçacak, uçacak. Bu ay sonuna kadar 40 bin varil, yıl sonunda da 100 bin varili geçmeyi hedefliyoruz...



TAŞ AİLESİYLE İFTAR YAPTILAR

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara Altındağ'da Ali Osman Taş ve ailesiyle iftar açtı.

12 YIL SONRA IRAK'A ZİYARET

Başkan Erdoğan, Nisan ayı bitmeden Irak'a bir ziyaret gerçekleştirecek. 12 yıl sonra Bağdat'a yapılacak olan gezinin gündem maddesi ise "güvenlik koridoru" olacak.