Dedeye saygı!

UDI ve bestekar Zeki Duygulu'nun ölümünün 50. yılı şerefine düzenlenen anma konseri, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleşti ve torunu Tayfun Duygulu'nun katılımıyla taçlandı.

Eşi Bella ve TRT Caz Orkestrası kurucularından babası Erol Duygulu ile anma konserine katılan Tayfun Duygulu, "Bu sene burada olup dedemi anmaktan dolayı gurur duyuyorum. Çok değerli ve çok fazla eseri olan bir dedeye sahibim. 1000'e yakın eseri var. Dedemin Şarkıları adlı özel bir albüm projesi üzerinde çalışıyoruz. Benim için çok heyecanlı ve özel bir proje" dedi.