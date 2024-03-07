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Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den samimi açıklamalar!

Sevgilisi Kadir Güneş ile Uludağ tatili yaptığı konuşulan Demet Özdemir, “Sevdiklerimle beraber olunca mutlu oluyorum” dedi. Özdemir, lüks harcamaları hakkında da konuştu.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mart 2024 Güncelleme 07 Mart 2024, 07:00
Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den samimi açıklamalar!

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Demet Özdemir, önceki akşam bir ödül törenine katıldı. Geçtiğimiz günlerde bir dijital programda meslektaşları hakkında konuşan Melisa Döngel'in, "Demet, mükemmel bir kadın. İki projede beraber oynadık. İkisinde de onun desteğiyle kadroya alındım. Bir kadında hiç mi kıskançlık olmaz" cümlelerine karşılık veren Özdemir, "Beni bu şekilde onurlandırması çok hoşuma gitti. Ona çok teşekkür ediyorum" dedi. Geçtiğimiz aylarda adı Kadir Güneş ile aşk dedikodularına karışan Özdemir, doğum günü için de sevgilisinin ve arkadaşlarının da bulunduğu bir Uludağ tatili planlamıştı.

'ALIŞVERİŞ DELİSİ DEĞİLİM'
Özdemir, Uludağ tatili hakkında, "Eğlenceliydi ve sevdiklerimle beraber olduğum için mutluydum" diyerek güldü. Son dönemde tarzı ve giydiği kıyafetleri ile sürekli konuşulan oyuncu, geçtiğimiz günlerde bin 200 dolar değerinde olan bir eşarp ile fotoğraf paylaşmıştı. Eşarplı fotoğrafını da değerlendiren Özdemir, "Ben yaptığım alışverişi her gün takıp takıştırmıyorum. 2025 yılının bütçesini sizle beraber belirleyelim. Şaka bir yana ayırdığımız bir bütçe var. Onunla sadece özel günler için alışveriş yapıyoruz. Alışveriş delisi değilim" ifadelerini kullandı.

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