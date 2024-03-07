Dehşetin ’mimar’ı

Zonguldak Ereğli'de arkadaşlarıyla kamp yapan iç mimar Bartu Can (32), 6 ay önce hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen Can'ın çenesinin üstünde mermi girişine rastlandı. Jandarma ekipleri HTS kayıtları, plaka tanıma sistemindeki veriler, güvenlik kameraları ve bölgedeki fotokapanları inceledi. 30 bin plakayı inceleyen ekipler, Kenan Alagöz ile M.Ö.'yü gözaltına aldı. Alagöz tutuklandı. M.Ö. serbest bırakıldı.

'İNŞALLAH ÖLMEZ' DEYİP AYRILMIŞLAR

Uyuşturucu bağımlısı Alagöz, tuvalet için otomobillerinden indiklerini anlatarak, "Araca döndüğümüzde arka koltukta tanımadığım biri oturuyordu. 'Sen kimsin' falan diye tartışmaya başladık. Belinde büyük bir bıçak görünce belimdeki tabancayı çekip, hava ateş ettim. Silahı indirirken bir anda ikinci defa patladı. 'İnşallah ölmez' deyip ayrıldık" dedi.