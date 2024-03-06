Facianın ’tem’eli: Otomobil yayalara çarptı, 5 kişi öldü

İstanbul Pendik'te yaşayan Okur ailesi, kızları Sıla Okur'un (19) Ankara'daki nikah törenine katıldı. Nikah töreninin ardından İstanbul'a dönmek için bir otobüs firmasıyla yola çıktı. Ancak şoför, aileyi Kurtköy TEM Otoyolu'nda indirdi. 5 kişilik aile de evlerine 10 dakikalık mesafede saat 01.00 sıralarında karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Sultanbeyli istikametine seyir halinde bulunan Soner Kurt yönetimindeki otomobil, aileye çarptı. Korkunç kazada Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur (11) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Soner Kurt'u kurtardı. Kurt, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Cenazelerin, memleketleri Samsun Yakakent Asmapınar Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

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