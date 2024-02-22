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Kafasını çalıştırıyor! Trabzon'un iki santraforu kafa golleriyle dikkat çekiyor

Fırtına’nın iki yıldızı Onuachu ve Enis Destan, ligde en fazla kafa golü atan ilk iki oyuncu arasında yer alıyor. Onuachu 5, Destan ise 4 kafa golü attı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Şubat 2024 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:03
Kafasını çalıştırıyor! Trabzon’un iki santraforu kafa golleriyle dikkat çekiyor

Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar attığı 42 golün önemli bir bölümü hava toplarından geldi. Toplamda 14 kafa golü atan Bordo-Mavili takımda iki oyuncu bu konuda ligin de zirvesinde yer alıyor.

Karadeniz Fırtınası'nın Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu 5 golle Kasımpaşa'dan Da Costa ile birlikte ligin kafayla en çok gol atan oyuncusu konumunda. Enis Destan ise 4 golle, Mame Thiam ile birlikte en çok kafa golü atan oyuncular arasında ikinci sırada yer alıyor. İki oyuncunun bu katkısının özellikle sağ bek Thomas Meunier'in katkılarıyla birlikte daha da artması ve bu konudaki istatistiklerin daha iyi seviyeye çekilmesi bekleniyor.

MEUNIER'İN BÜYÜK KATKISI
Bilindiği gibi Belçikalı bek Meunier, kupa maçında Enis Destan'ın Gençlerbirliği'ne attığı kafa golünün asistini yapmıştı. Hatay'a karşı Trezeguet'ye kafa golü attıran Meunier, Pendik sınavında da Enis Destan'a adrese teslim bir orta yapmış ve genç yıldız da kafasıyla ağları havalandırmıştı.

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