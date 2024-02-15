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Trabzonspor’da hasret bitiyor: Onuachu ve Pepe'nin dönüş tarihleri netleşti!

Trabzonspor'da uzun süredir geliş tarihleri beklenen ancak Afrika Kupası'nda final maçında karşı karşıya gelen iki oyuncu Onuachu ve Pepe'nin dönüş tarihleri netleşti.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Şubat 2024 Güncelleme 15 Şubat 2024, 07:01
Trabzonspor’da hasret bitiyor: Onuachu ve Pepe’nin dönüş tarihleri netleşti!

Trabzonspor'da uzun süredir geliş tarihleri beklenen ancak Afrika Kupası'nda final maçında karşı karşıya gelen iki oyuncu Onuachu ve Pepe'nin dönüş tarihleri netleşti. Finali kazanan Fildişili Nicolas Pepe ile final maçında kaybeden Nijeryalı oyuncu Paul Onuachu, yapılan kutlamaların ardından yarın Trabzon'a gelecek.

RAPOR İSTENDİ
Trabzonspor teknik ekibinin her iki ülke milli takımından da oyuncuların son durumuyla ilgili detaylı bir rapor talep ettiği ve buna göre oyuncuların Pendikspor ile oynanacak olan maça ilk 11 başlayıp başlamamaları konusunda bir karar verileceği belirtildi. Onuachu bu sezon 16 maçta 9 gol, 3 asiste imza atarken, Pepe de 7 maçta 2 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.

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