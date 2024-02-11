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Fırtına için kritik gün! Trabzonspor, Afrika Kupası'ndaki yıldızlarının adeta yolunu gözlüyor

Karadeniz Fırtınası, kaybeden takımdaki yıldızına hemen kavuşacak. Ancak FIFA kuralları gereği şampiyon olan takımın oyuncusunun 5-10 gün daha kulübüne dönmeme hakkı bulunuyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Şubat 2024 Güncelleme 11 Şubat 2024, 07:04
Fırtına için kritik gün! Trabzonspor, Afrika Kupası’ndaki yıldızlarının adeta yolunu gözlüyor

Trabzonspor'un Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden iki yıldızı Nicolas Pepe ve Paul Onuachu, bu akşam saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Kazanan oyuncu kutlamalar nedeniyle bir süre daha geç takıma dönecek, ancak kaybeden oyuncu için hemen planlama yapılacak ve Trabzon'a getirilecek. FIFA kuralları gereği, finalde kupayı kazanan takımın oyuncusuna ülkesinde kutlama yapabilmesi için 5 günden 10 güne ulaşabilen izin veriliyor.

7 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET ALDI
Final maçını kaybeden oyuncu Pendik maçına yetişecek. Kazanan oyuncunun da o maça yetiştirilmesi için görüşmeler yapılacak. Trabzonspor Onuachu ve Pepe'nin yokluğunda hücum hattında büyük sıkıntı çekti. Bordo-Mavililer 2 yıldızının oynamadığı 7 maçta 4 kez kaybetti, 2 galibiyet aldı. Fildişili yıldız Pepe, Trabzonspor formasıyla 7 lig maçında 2 gol atarken 1 asist yaptı. Fırtına'nın Nijeryalı kulesi Onuachu ise 15 lig maçında 9 kez fileleri havalandırırken 3 de asiste imza attı.

İKİ YILDIZ DA AYRILACAK!
Trabzonspor, Onuachu'yu sezon başında Southampton'dan opsiyonsuz kiraladı. Pepe ile de 1 yıllığına anlaşıldı. İki yıldız da sezon sonu ayrılacak.

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