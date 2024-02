Beşiktaş 6 numara arayışlarını sürdürüyor! Real Betis forması giyen Portekizli ön libero William Carvalho için yeniden devreye girildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia geldi. İspanyol basını, Beşiktaş'ın, Real Betis forması giyen Portekizli ön libero William Carvalho için yeniden devreye girdiğini öne sürdü. Haberde Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği ancak İspanyol ekibini şu ana kadar ikna edemediği ifade dildi. Real Betis'in bonservis bedeli talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiği de belirtildi. 31 yaşındaki Portekizli ön libero, bu sezon İspanyol ekibiyle 16 maça çıktı. Carvalho, söz konusu maçlarda 3 asist yaparken, 1 de sarı kart gördü. Tecrübeli futbolcunun Real Betis ile olan kontratı ise 2026 yılında sona erecek.

ABOUBAKAR GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı bulunan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar da antrenmanda yer aldı.

RYAN KENT'TE BÜYÜK KRİZ!

Kent'in Lazio'ya transferi önceki gün son dakikada iptal oldu. Fenerbahçe, Kent'i kiralık olarak Lazio'ya vermek istedi. İngiliz yıldızın bonservisiyle ya da zorunlu satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibine transfer olmak istediği ortaya çıktı. Bu yüzden transferi iptal olan Kent, Antalya kafilesinde yer aldı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye 4 yıllık maliyeti 10 milyon Euro. Sözleşmesinin dondurulması bekleniyor.

EFES EVİNDE HATA YAPMADI

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 25. haftasında sahasında İtalyan ekibi Emporio Armani Milan'ı 79-73 mağlup etti. Yardımcı antrenör Tomislav Mijatovic yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Lacivert-Beyazlılar bu sezon 10. kez kazanırken, konuk takım ise 15. yenilgisini yaşadı. Öte yandan Fenerbahçe Beko ise AS Monaco'ya 76-69 yenildi.

SAKARYA'DAN TEK KURŞUN

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. İlk yarısından gol sesi çıkmayan karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren gol 67. dakikada Odise Roshi'den geldi. Bu sonuçla sakarya puanını 36'ya çıkarırken konuk takım 33 puanda kaldı.

BAŞKENT'TE SESSİZ GECE

Süper Lig'de Ankaragücü evinde ağırladığı Sivasspor'la 0-0 berabere kaldı. İki takım da ilk yarıda gol pozisyonuna girmekte zorlandı. İkinci yarıda ise ev sahibi yeni transferi Saponara ve Bajic, konuk takım da Emrah Başsan ve Alaaddin ile fırsatlar yakalasa da skor tabelasını değiştiremedi. Bu sonuçla A.Gücü 29, Sivas 30 puana yükseldi.

HATAY'I GÜMRÜKTEN MATONDO ÇIKARDI

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Üst üste ikinci galibiyetini alan Akdeniz ekibine 3 puanı getiren golleri 42 ve 90+5. dakikalarda Matondo ve 51'de penaltıdan Strandberg kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 86. dakikada Lasagna'dan geldi. Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 28'e çıkarırken, Karagümrük ise 24 puanda kaldı.

LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Rize, Konyaspor'u konuk edecek. 16.00'da Başakşehir, İstanbul'u ağırlayacak. 19.00'da ise Gaziantep-Kayserispor maçı oynanacak.

ASLAN'DA SEKİZKÖK DÖNEMİ

Galatasaray Ekmas, Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırmasının ardından başantrenörlük görevine Yakup Sekizkök'ü getirdi. 43 yaşındaki çalıştırıcıyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

REAL'E YENİ SPONSOR

HP, Real Madrid'in tüm tesislerindeki dijital deneyimleri dönüştürecek. HP, ayrıca Real Madrid'in forma kolunda yer alan ilk marka olacak. Yeni formalar 4 Şubat'taki Atletico Madrid maçında tanıtılacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ ANTALYASPOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Saat 19.00'da oynanacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Sarı-Lacivertliler, Antalyaspor maçını kazanarak şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Yeni transfer Çağlar Söyüncü, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda forma giyecek.

LİNCOLN A.GÜCÜ'NE

A.Gücü, Lincoln'ün transferi için F.Bahçe ile anlaştı. Yıldız oyuncunun kararı bekleniyor.

TEPKİ ÇEKEN KARAR

Bu sezon NBA'de Houston Rockets formasıyla başarılı bir performans sergileyen ve adından sıkça söz ettiren Alperen Şengün, aday gösterildiği NBA All Star'da yer alamadı. Batı Konferansı'nın açıklanan kadrosunda bulunmayan Alperen Şengün, yedek listesine de dahil edilmedi. Şengün'ün All Star'da olmaması Houston taraftarlarının tepkisini çekti. Şengün'ün listede olması gerektiği yönünde paylaşımlarda bulunan taraftarlar, milli yıldızdan performans olarak gerisinde kalan Minnesota'dan Karl Anthony Towns'ın seçilmesini örnek gösterdi. Şengün, taraftar oylamasında 1 milyon 821 bin 202 oyla Batı forvetleri arasında 5. olmuştu. NBA All- Star maçı 19 Şubat'ta ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'da yapılacak.

KRALLAR GİBİ KARŞILANDI

Leverkusen Bayern Münih, Juventus, Inter, Barcelona gibi devlerde oynayan Şilili yıldız Arturo Vidal, altyapısından yetiştiği Colo-Colo'ya döndü. Vidal, Monumental Stadı'na helikopterle geldi. Ata binen Vidal, kılıcıyla da taraftarları selamladı.

256 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

F1'de Mercedes ile 11 sezon yarışan ve 7 kez dünya şampiyonluğu olan Lewis Hamilton, 2024 sezonu sonrası Ferrari'de olacak. Ferrari ile 2 yıllığına anlaşan İngiliz pilotun sözleşmesi dudak uçuklattı. Hamilton'ın yıllık 128, iki yıl için 256 milyon dolar kazanacağı belirtildi.

POROZO RESMEN PAŞA'DA

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 23 yaşındaki Ekvadorlu stoper Jackson Porozo'yu kadrosuna kattı. Troyes'dan sezon sonuna kadar kiralanan futbolcu, "Takıma maksimum katkı vermek istiyorum" dedi.

REAL'İN HEDEFİ HAALAND

İspanyollar, Real Madrid'in Manchester City'de oynayan Erling Haaland için transfer planlamasına başladığını ve oyuncunun menajeriyle temas kurulduğunu yazdı. Norveçli yıldızın kontratı 2027'de bitecek.

POTADA ÜÇ MAÇ HEYECANI

Basketbol Süper Ligi'nde bugün 3 maç oynanacak. Saat 15.30'da Merkezefendi-Beşiktaş, 18.00'de Türk Telekom-Pınar Karşıyaka maçları oynanacak. 20.30'da da Aliağa Petkim evinde Samsunspor ile karşılaşacak.