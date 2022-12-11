Eyt’liye hesaplı emeklilik

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemede son viraja girilirken, primini tamamlamak isteyenler harekete geçti. İlk formül ise borçlanma oldu. Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da 7.5 katı ödeniyor. Bu yıl bitmeden borçlanma yapanlar aylık en az 2 bin 70 lira 72 kuruş veriyor. 2 yıllık doğum borçlanması en az 49 bin 697, 18 aylık askerlik borçlanması 37 bin 272 lira tutuyor.



2 YILLIK ÖDEMEDE 20 BİN TL ARTIŞ

1 Ocak'ta ise asgari ücret bu tutarları değiştiriyor. Yeni ücret merakla beklenirken; Türk-İş kırmızı çizgilerinin 7 bin 785 lira olduğunu, bunun üstünde bir teklif istediğini duyurdu. Yeni ücretin bu tutarı aşması bekleniyor. Asgari ücret net 7 bin 785 liraya çıksa, brüt asgari ücret 9 bin 159 lirayı aşacak. Bu durumda 1 aylık en düşük borçlanma tutarı 860,18 lira yükselerek 2 bin 930 lira 90 kuruşa ulaşırken; 18 aylık askerlik borçlanması için en az 52 bin 756, 2 yıllık doğum borçlanması için de 70 bin 341 lira ödenmesi gerekecek. 18 aylık borçlanmada 15 bin 484, 2 yıllık borçlanmada 20 bin 645 lira fark ortaya çıkacak. Asgari ücret daha yüksek çıkarsa, fark daha büyüyecek.



GURBETÇI İÇİN DE YÜKSELİYOR

Ocak'tan itibaren brüt asgari ücretin yüzde 45'i oranında prim ödenen yurt dışı borçlanmasında da tutar artacak. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 2 bin 911 lira ödeme yapıyor. Bu tutar eğer asgari ücret net 7 bin 785 lira olursa 4 bin 121 lirayı aşacak. 1 aylık borçlanmaya buna göre bin 210 lira daha fazla ödeme yapmak gerekecek.



BUNLARA DİKKAT!

■ EYT düzenlemesinin bu ay bitmeden Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor. Düzenlemenin açıklanmasını bekleyip, prime ihtiyacınız olup olmadığına bakın.

■ Az ödemek istiyorsanız başvuruyu Aralık ayı içerisinde yapın.

■ Borçlanma yapıp sonra ihtiyacınız olmadığını görürseniz geri alabilirsiniz.



1 AYLIK İHYADA DA 927 TL FARK

Eksik primleri tamamlamanın yollarından biri de Bağ-Kur'lular için ihya... Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını talepte bulunduğu tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırabiliyor. En az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödenerek ihya işlemi gerçekleştiriliyor. Halen günlük prime esas kazanç alt sınırı 215,70 lira (6.471/30). Bu yıl bitmeden ihya talebinde bulunan bir kişi, her gün için 74,42 lira (215,70 x % 34.5) lira öderken, söz konusu işlemi 1 Ocak'tan sonra yaparsa ödeyeceği tutar artacak. Asgari ücretin net 7 bin 785, brüt 9 bin 159 lira olması halinde bu tutar 105,33 liraya yükselecek. 1 aylık ihyada 927,3 lira fark oluşacak. 2 bin günlük süre 148 bin 840 lira ödemeyle canlandırılabilirken, 61 bin 820 lira farkla 210 bin 660 lira ödemek gerekecek. Üstelik bu tutar yeni asgari ücret daha yüksek olursa daha da artacak.

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