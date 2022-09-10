Bankaların promosyon yarışı sürüyor! İşte merak edilen detaylar

✔ Promosyonun şartları ne?

Bankadan promosyon almak için tek şart, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermek. Kimi bankalar ek şartlarla yüksek ödeme veriyor.



✔ En yüksek ödeme ne kadar?

2020'de imzalanan protokolde taban promosyon tutarı 1.500 liranın altındaki maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olan belirlenmişti. Ancak özel bankaların kampanyalarıyla tutarlar 8 bin liraya kadar çıktı. Kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere ödeme yapmaya başladı. Getirilen emekli başına 250 lira veren de, 1.000 lira veren de var. Emekliler bu kampanyalardan da yararlanırsa kazancı 10 bin liraya kadar çıkabiliyor.



✔ Taban tutar artar mı?

Promosyon tutarını artırmak için kamu bankalarının da hazırlık yaptığı belirtilirken, SGK'nın bankalarla yaptığı protokolün süresi de 2023'ün Şubat- Mart döneminde sona erecek. Bankalarla masaya oturulacak, taban promosyon tutarları yeniden belirlenecek.



✔ Banka tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?

Önce kampanya şartlarının detaylıca okunması önemli. İstediğiniz ödemeyi almak için pek çok şartla karşılaşabilirsiniz. Bazı bankalar şartsız olarak yüksek promosyon veriyor. Bazıları da ilk kez bankaya gelenlere ödemeyi yükseltiyor. Kimi bankalar da otomatik ödeme talimatı verene ya da kredi kartıyla harcama yapana yüksek promosyon veriyor. Emekli yakınını getirenlere ilave ödeme yapanlar da var. Ancak bu kampanyalarda bazen toplam tutar üzerinden tanıtım yapılabiliyor. Bunlara dikkat edin.



✔ Emekli olacağım? Nasıl promosyon alabilirim?

Emekli Sandığı'ndan emekli oluyorsanız, çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihinizi belirtebilirsiniz. SSK veya Bağ- Kur'dan emekli oluyorsanız, e-Devlet üzerinden veya SGK İl/ İlçe Müdürlükleri'ne emeklilik başvurusunda bulunurken dolduracağınız Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde maaşınızın yatırılacağı banka tercihini belirtebilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüt verip ödemenizi alabilirsiniz.



✔ Maaş nasıl taşınır?

Kimliğinizle birlikte size en yakın banka şubesine giderek ya da bankanın internet ve mobil şubesinden banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz.



✔ Taahhüdüm sürüyor. Banka değiştirebilir miyim?

Bunun için sadece aldığınız promosyon ödemesinden kalan süreye ait kısmı iade etmeniz gerekiyor. Ardından ister aynı bankaya ister başkasına yeni promosyon ödemesi için başvurabilirsiniz.



✔ Promosyonu aldığım yerden kredi çektim. Banka değiştirebilir miyim?

Evet değiştirebilirsiniz. Bazı bankalar kredi kullanan emeklilere bloke uyguluyor. Oysa bloke konulamayacağına yönelik Yargıtay kararları var. Eğer bankanız başka bankaya gitmenize izin vermiyorsa tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz.



✔ Bankalar promosyonu istediği gibi belirleyebiliyor mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar promosyon ödemesi yapıyor. Bu protokolde en düşük promosyon tutarı belirleniyor. Bankalar bunun altında ödeme yapamıyor ama üstüne çıkabiliyor. Yani banka promosyon tutarını istediği kadar yükseltebiliyor.



✔ Promosyonda iade tutarı nasıl hesaplanır?

Bankaya yapılacak iade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanıyor. Promosyon tutarı 36'ya bölünüyor. 1 aylık iade tutarı belirleniyor. Bu tutar, taahhüdün bitmesine kalan ay ile çarpılıyor.



PROMOSYON DOSYASI 4/ ÇILI ÖN YENER

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