Milyonlara Ekim'de torba dolusu müjde

Milyonların beklediği düzenlemeler Ekim'den itibaren Meclis gündemine geliyor. Kamudaki personelin sorunlarını çözecek düzenlemelerin torba yasa tasarısı olarak önümüzdeki ay Meclis'e sevk edilmesi beklenirken; abonelik, kredi, KYK borcu olan vatandaşlar da çıkarılacak yasayla rahatlatılacak. İşte Ekim'de Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeler:



SÖZLEŞMELİYE KADRO: 530 bini aşkın sözleşmeliye kadro çalışması tamamlanacak. Sendikaların görüşleri alınarak son şekli verilecek düzenleme, Meclis'e sevk edilecek. Düzenlemenin Ekim'de Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Hazırlanan taslak metinlere göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde sözleşmeli olarak çalışanlar da düzenlemeden yararlanacak. 31 Aralık 2022 itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.



GEÇİCİ İŞÇİLERE TAM YIL HAKKI: Ekim'de Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemelerden biri de mevsimlik işçilerle ilgili olacak. Geçici işçilerin yılın belli bölümünde çalışmaları da uzatılarak süre tam yıla çıkarılacak.



YER DEĞİŞTİRME HAKKI: 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen 700 bin işçinin yer değiştirme, eş durumundan değişiklik, emeklilik gibi sorunları, çoğunluğu şoför kadrosundaki 42 bin personelin kadro konusu ve belediye şirketlerindeki taşerondan kadroya geçen personelin sorunlarına çözüm getirecek düzenlemenin de Ekim'de hayata geçirilmesi bekleniyor.



KYK BORCUNDA FAİZ SİLİNİYOR: 3.1 milyonu aşkın üniversite mezununun KYK borcunda faizlerin silinip sadece ana paranın ödenmesine yönelik düzenleme de Meclis'e taşınacak. Düzenlemeyle kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerin üzerinden kalkacak.



İCRADAKİ VATANDAŞA DESTEK: 6 milyon kişinin yaklaşık 30 milyar düzeyindeki icralık borcu tasfiye edilecek. Paketin ilk aşaması abonelikten kaynaklı borçlar ile ilgili olacak. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

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